Petrol Ofisi Grubu, 2023 yılında yüzde 21,85 pazar payı ile lider oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Petrol Ofisi Grubu, 2023 yılında yüzde 21,85 pazar payı ile lider oldu

Petrol Ofisi Grubu, 2023 yılında yüzde 21,85 pazar payı ile lider oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayımladığı Petrol Piyasası 2023 Yılı Sektör Raporu'na göre Türkiye'deki yurt içi akaryakıt satışları 2023 yılında yaklaşık 31,8 milyon tona yükselirken Petrol Ofisi Grubu, yurt içi toplam satışlarda 2023 yılını yüzde 21,85 pazar payı ile tamamladı. Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, şirketin enerji geçişindeki hedeflere katkı sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

28.06.2024 17:47
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayımladığı Petrol Piyasası 2023 Yılı Sektör Raporu'na göre Türkiye'deki yurt içi akaryakıt satışları 2023 yılında yaklaşık 31,8 milyon tona yükselirken Petrol Ofisi Grubu, yurt içi toplam satışlarda 2023 yılını yüzde 21,85 pazar payı ile tamamladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası 2023 Yılı Sektör Raporu'nu yayımladı. Raporda yer alan verilere göre 2023 yılında toplam yurt içi akaryakıt satışları bir önceki yıla göre yüzde 8,01 artarak 31,8 milyon tona yükseldi. Türkiye'nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi ise 2023 yılındaki 6,9 milyon tonluk yurt içi satış miktarı ve yüzde 21,85'lik pazar payına sahip.

Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, "Sektör olarak enerjinin erişilebilirliği, güvenliği ve çevresel sürdürülebilirliğe olan etkisi ekseninde şekillenen gündemde önemli sınavlardan geçiyoruz. Petrol Ofisi Grubu olarak deniz, hava ve karadaki teknolojik altyapı yatırımlarımızla ülkemizin enerji geçişindeki hedeflerine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. 14'üncü yılını kutladığımız liderliğimiz de bu çok kanallı ve kapsamlı yatırım anlayışımızın bir sonucu" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi Grubu, 2023 yılında yüzde 21,85 pazar payı ile lider oldu - Son Dakika

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