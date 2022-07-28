Marmara Yelken Kulübü – Petrol Ofisi Kupası'nda 36 sporcu ödül aldı - Son Dakika
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Marmara Yelken Kulübü – Petrol Ofisi Kupası'nda 36 sporcu ödül aldı

28.07.2022 11:08
Marmara Yelken Kulübü – Petrol Ofisi Kupası'nda 36 sporcu ödül aldı

Petrol Ofisi Kupası'nda dereceye giren 36 sporcu törenle ödüllerini aldı.

Petrol Ofisi Kupası'nda dereceye giren 36 sporcu törenle ödüllerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışlara 1'i Bulgaristan'dan olmak üzere İstanbul, Balıkesir, İzmir ve Kocaeli'nden toplam 12 kulüp katıldı.

Yarışlarda, Optimist, Ilca 4 ve Ilca 6 sınıflarında 158 sporcu kıyasıya mücadele etti. Zorlu geçen yarışların sonunda 10 ayrı kategoride 36 sporcu dereceye girmeyi başardı. Başarılı sporcular, Marmara Yelken Kulübü lokalinde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Törene, Marmara Yelken Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve Petrol Ofisi yöneticilerinin yanı sıra katılımcı kulüplerin yöneticileri de katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Marmara Yelken Kulübü, Petrol Ofisi, Bulgaristan, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmara Yelken Kulübü – Petrol Ofisi Kupası'nda 36 sporcu ödül aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Yelken Kulübü – Petrol Ofisi Kupası'nda 36 sporcu ödül aldı - Son Dakika
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