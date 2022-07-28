Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışlara 1'i Bulgaristan 'dan olmak üzere İstanbul , Balıkesir , İzmir ve Kocaeli 'nden toplam 12 kulüp katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Marmara Yelken Kulübü – Petrol Ofisi Kupası'nda 36 sporcu ödül aldı - Son Dakika

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