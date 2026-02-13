Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Haberin Videosunu İzleyin
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
13.02.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haber Videosu

Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmiyor. Güne sınırlı düşüşle başlayan BIST 100 endeksi kısa sürede toparlanarak seans içi yeni zirvesini gördü. Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik dalgalanmalar sürerken, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,15 düşüşle 14 bin 158,97 puandan başladı. Açılışın ardından gelen alımlarla birlikte endeks 14 bin 320 puana kadar yükseldi ve seans içi rekor seviyeyi test etti.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞ SEVİYESİ

Bir önceki işlem gününde ise piyasada güçlü alımlar öne çıktı. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,85 artışla 14 bin 180,48 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

EN GÜÇLÜ PERFORMANS MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

Açılış verilerine göre bankacılık endeksi yüzde 0,01 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Sektörler arasında en güçlü performansı yüzde 0,86 artışla menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi gösterdi. Madencilik endeksi ise yüzde 1,43 düşüşle en fazla gerileyen sektör oldu.

Piyasalar alev alev! Yeni günde bir tarihi rekor daha

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişelerin yeniden artması risk iştahını zayıflatıyor. Makroekonomik gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar temkinli hareket ederken, özellikle ABD'de açıklanacak enflasyon verileri piyasaların yönü açısından belirleyici görülüyor.

TEKNİK SEVİYELER YAKINDAN İZLENİYOR

Analistler teknik görünümde 14 bin ve 13 bin 900 puanı destek, 14 bin 250 ve 14 bin 350 seviyelerini ise direnç olarak öne çıkarıyor. Endeksin bu bant aralığındaki hareketi kısa vadeli yönün şekillenmesinde kritik rol oynayacak.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Avukat Ataman Avukat Ataman:
    Hava civa bist100 oran olarak yükseliyor ama hisseler olduğu yerde sayıyor bist 30 hisseleri halen 11.000 bandında ki seviyede o yzden isterse 20.000 olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Miçotakis’in hareketi basın toplantısına damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz

11:43
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:11
Galatasaray’ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
10:53
Galatasaray’ın gol kralı sözleşmeyi reddetti Takımdan ayrılacak
Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
10:25
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
23:29
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 11:50:28. #7.11#
SON DAKİKA: Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.