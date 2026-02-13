Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,15 düşüşle 14 bin 158,97 puandan başladı. Açılışın ardından gelen alımlarla birlikte endeks 14 bin 320 puana kadar yükseldi ve seans içi rekor seviyeyi test etti.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞ SEVİYESİ

Bir önceki işlem gününde ise piyasada güçlü alımlar öne çıktı. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,85 artışla 14 bin 180,48 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

EN GÜÇLÜ PERFORMANS MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

Açılış verilerine göre bankacılık endeksi yüzde 0,01 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Sektörler arasında en güçlü performansı yüzde 0,86 artışla menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi gösterdi. Madencilik endeksi ise yüzde 1,43 düşüşle en fazla gerileyen sektör oldu.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişelerin yeniden artması risk iştahını zayıflatıyor. Makroekonomik gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar temkinli hareket ederken, özellikle ABD'de açıklanacak enflasyon verileri piyasaların yönü açısından belirleyici görülüyor.

TEKNİK SEVİYELER YAKINDAN İZLENİYOR

Analistler teknik görünümde 14 bin ve 13 bin 900 puanı destek, 14 bin 250 ve 14 bin 350 seviyelerini ise direnç olarak öne çıkarıyor. Endeksin bu bant aralığındaki hareketi kısa vadeli yönün şekillenmesinde kritik rol oynayacak.