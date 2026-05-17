Ünlü oyuncu, Londra metrosunu övdüğü paylaşımı ile dile düştü - Son Dakika
Ünlü oyuncu, Londra metrosunu övdüğü paylaşımı ile dile düştü

17.05.2026 16:56
Oyuncu Altuğ Yücel’in Londra metrosundan yaptığı “kredi kartıyla toplu taşıma” paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Londra’daki sistemi “lokum gibi kolaylık” sözleriyle öven Yücel’e, Türkiye’de de benzer uygulamanın uzun süredir kullanıldığı hatırlatıldı. Gelen “Günaydın” yorumlarının ardından Yücel, uygulamadan haberdar olmadığını kabul ederek “Bu da benim cahilliğim” ifadelerini kullandı.

“LOKUM GİBİ KOLAYLIK" 

Türkiye’nin birçok büyük şehrinde yıllardır kullanılan kredi kartıyla toplu taşıma sistemi, Altuğ Yücel’in Londra paylaşımı sonrası yeniden tartışma konusu oldu. Londra metrosunda kredi kartıyla ulaşım deneyimini anlatan Yücel, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Londra’da en sevdiğim uygulama kredi kartınla toplu ulaşım araçlarına binebilmek oldu. Yok 3 günlük bilet mi yok 1 haftalık bilet mi derdi yok. Otobüse de metroya binerken bir de çıkarken kredi kartını okut, aradaki parayı senden tahsil ediyor. Lokum gibi kolaylık.”

“TÜRKİYE'DE DE VAR" YORUMLARI YAĞDI 

Paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Pek çok kullanıcı, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de birçok şehirde kredi kartıyla toplu taşımaya binilebildiğini hatırlattı. Bir kullanıcı, “Günaydın diyelim, aynı olay memleketin birçok büyük şehrinde mevcut” yorumunu yaptı.

“BU DA BENİM CAHİLLİĞİM"

Yorumların ardından açıklama yapan Yücel ise uygulamanın Türkiye’de yaygınlaştığını bilmediğini belirterek şu yanıtı verdi:

“Öyleymiş meğer. Çok mutlu oldum. Ama çok yakın zamana kadar ‘İstanbul Kartımda para kalmamış benim için kartınızı basın ben nakit vereyim’ diyenlere rastladığım için bu sisteme geçildiğini bilmiyordum. Bu da benim cahilliğim. Nasıl bileyim?”

SOSYAL MEDYADA SERT ELEŞTİRİLER 

Tartışmanın büyümesiyle birlikte bazı kullanıcılar Yücel’i sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu:

“Seninki cahillik değil eziklik psikolojisi.”

“Bilmiyorsan öyle edebiyat parçalamayacaksın işte böyle rezil olursun şaşkın.”

“Demek ki bundan sonra paylaştığın her şeyi dikkatli ve temkinli şekilde soruşturmak lazım.”

“Biz Ankara’da takas yapıyoruz. Çukurambar-Kızılay otobüs ücreti 8 yumurta. Mesafeye göre değişiyor, bazen düşürüyoruz kırılıyor.”

“Londra’ya dair övecek bin tane şey varken gidip toplu taşımada kredi kartı kullanımını övmeniz oldukça enteresan.”

TÜRKİYE'DE 40'TAN FAZLA ŞEHİRDE KULLANILIYOR 

Öte yandan bazı kullanıcılar ise Türkiye’deki dijital ulaşım sistemlerinin gelişmiş olduğuna dikkat çekerek İstanbulkart uygulamasındaki QR kod özelliğini ve internet olmadan da çalışabilen geçiş sistemini örnek gösterdi.

Mastercard’ın 2022 tarihli açıklamasına göre Türkiye’de 40’tan fazla şehirde toplu taşıma araçlarında temassız kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ebede Yolculuk Ebede Yolculuk:
    mesele cahil olman değil mesele gavur hayranlığı. 3 0 Yanıtla
  • akil çelik akil çelik:
    Bu kadar hayranlık ingilizde bile yoktur 2 0 Yanıtla
  • Claus Meeir Claus Meeir:
    Yazlıklar olsu sana 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
