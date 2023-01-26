Son Dakika Metro Haberleri

21:02 Bakan Soylu: "Tekrar söylüyorum, ayaklarını kırın" Bakan Soylu: "Tekrar söylüyorum, ayaklarını kırın" Bakan Soylu'dan, "En İyi Narkotik Polisi Anne" programında açıklamalar "Türkiye'de 105'in altında terörist kaldı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadelede kararlı olduklarını belirterek, "Çocuklarımızı zehirlemeye kim...

20:33 İzmir'deki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 202 gözaltı (3) SOYLU, 'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE' PROJESİ İZMİR PROGRAMINA KATILDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir programı kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi İzmir programına katıldı.

19:54 Güney Afrika'da Müslüman siyasetçi Amad, Johannesburg Belediye Başkanı oldu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük metropolü Johannesburg'un belediye başkanlığına, Al Jama'ah partisinden Müslüman siyasetçi Thapelo Amad getirildi.

19:54 Güney Afrika'da Müslüman siyasetçi Amad, Johannesburg Belediye Başkanı oldu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük metropolü Johannesburg'un belediye başkanlığına, Al Jama'ah partisinden Müslüman siyasetçi Thapelo Amad getirildi.

19:27 Bakan Soylu: "Tekrar söylüyorum, ayaklarını kırın" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadelede kararlı olduklarını belirterek, "Çocuklarımızı zehirlemeye kim çalışırsa, okulların önüne kim pusu kurar, evlatlarımızı zehirlemeye çalışırsa ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın.

18:28 Vahap Seçer: Sayın Genel Başkan'ımız Cumhurbaşkanı'mız Olduğunda, Partimiz Millet İttifakı'yla Beraber İktidar Olduğunda, Bugüne Kadar Mersin'e... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “4 ay sonra seçim var. Size sözümdür; Sayın Genel Başkan’ımız Cumhurbaşkanı’mız olduğunda, partimiz Millet İttifakı’yla beraber iktidar olduğunda, bugüne kadar Mersin’e yaptığımız hizmetlerin en az 4-5 katını yapacağız. O zaman Türkiye’ye adalet gelecek. Ayrımcılık ortadan kalkacak. Biz, kendi hükümetimize, ‘Bize ayrımcılık yapın’ demeyeceğiz. 4 ay sonraki seçimde Mersin, demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak. Millet İttifakı’nın ve Millet İttifakı’nın desteklediği adayın en yüksek oy aldığı yerlerin başında Mersin gelecek” dedi.

16:20 Bahçelievler'de gençler Küçükçekmece'deki kediye şiddete tepki gösterdi Bahçelievler Belediyesinin liseli öğrencilerden oluşturduğu Genç Başkan Danışmanları Sokak Hayvanları Kulübü, Küçükçekmece'de bir sitede kediye şiddet uygulanmasına tepki gösterdi.

12:54 "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca İZBAN için 2,8 milyon dolarlık yatırım yapıldı" başlıklı haberimizin başlığında sehven yer alan "milyon" ifadesi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İZBAN Projesi için Bakanlıkça yapılan yatırımın yaklaşık 2 milyar 850 milyon dolar olduğunu belirterek, "İzmir halkının hizmetine sunduğumuz İZBAN Projesi'nin toplam yatırım tutarına bakıldığında, yüzde 70'in üzerindeki oranın Bakanlığımızca yapıldığı görülecektir.

11:18 Engelli sokak müzisyeninin bağlamasından dökülen "hayat mücadelesi" (1) Damar tıkanıklığı nedeniyle bacaklarını dizinden itibaren kaybeden Yaşar Çetinel, türkülere sığınarak kazandığı yaşama azmiyle sokak müzisyenliği yapıyor.

10:44 Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak proje fark yaratacak Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak projenin kente önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

10:30 GEDİZ DELTASI'NDA FLAMİNGO VE PELİKANLARIN ÜREME ALANLARI AZALDI İZMİR'de, Gediz Deltası'nda 2022 kuş araştırma ve izleme çalışmaları tamamlanırken, Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırma Koordinatörü Şafak Arslan, Flamingo Adası'ndaki yuva sayısının, geçen yıllara göre düştüğünü söyledi.

21:08 Güney Afrika'da Johannesburg Belediye Başkanı Phalatse görevden alındı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük metropolü Johannesburg'un Belediye Başkanı Mpho Phalatse, gensoruyla görevden alındı.

20:24 Almanya'nın büyük şirketleri, Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'da iş yapmaya devam ediyor Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle birçok şirketin faaliyetlerini askıya almasına rağmen aralarında büyük markaların da bulunduğu Alman şirketlerinin çoğu, Rusya'da aktif faaliyet göstermeyi sürdürüyor.

17:11 BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI KORİDORA ÇEVİRDİK, DÜNYAYI TÜRKİYE'YE BAĞLADIK Bursa'daki 'Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nin ardından Yalova'ya giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yalova Valiliği'ni ziyaret etti.

15:56 İzmir Metro A.Ş.'den 45 Milyon Liralık Tasarruf Kentin ulaşım ağının ana damarlarından İzmir Metro A.Ş. aldığı önlemlerle 2022’de 8,6 milyon kilovat (kW) enerji tüketiminin önüne geçti ve 45 milyon liranın üzerinde tasarruf sağladı.

15:43 İzmir için çok kuvvetli ve şiddetli sağanak uyarısı İZMİR'in metropol dışındaki 9 ilçesinde, yarın çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağmur beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

14:50 3. Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Kongresi başladı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, şu anda çalıştıkları tüm alanlarda yerliliği ve milliği desteklediklerini ifade ederek, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda TÜBİTAK ile iş birliği halinde yerli sinyalizasyon sistemlerini kullandıklarını bildirdi.

11:28 Kuraklık, İzmir'deki içme suyu barajlarında doluluk oranını düşürdü Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi sonbaharı kurak geçiren İzmir'de, aralık ve ocaktaki sağanağa rağmen içme suyunun sağlandığı barajlardaki doluluk oranı geçen yıla göre düştü.

10:30 Ankara Büyükşehir, 5 Yeni Kapalı Otobüs Durağının Montajını Tamamladı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, başkentin 315 noktasında yeni ve modern otobüs durakları yapımına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde kablosuz internet, LED ekran ve aydınlatma, engelli aracı ve USB şarj ünitesi bulunan 5 kapalı otobüs durağının montajı tamamlandı.

21:18 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Salon: Metro EnerjiHakemler: Ofer Manheim (İsrail), Natasa Dragojevic (Karadağ), Nir Meirson (İsrail)Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 6, Meesseman 22, McBride 10, Iagupova 19, Stewart 14, Sabally 19, Manolya Kurtulmuş, Djordjevic 3, Sacalir 2, Raca, Merve AydınVirtus Segafredo...

21:14 Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, zirvedeki yerini korudu Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women 11. hafta maçında Virtus Segafredo Bologna'yı 95-73 mağlup ederek, üst üste 9. galibiyetine imza attı ve zirvedeki yerini koruduSarı-lacivertli ekip, Metro Enerji Salonu'nda İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk etti.

19:57 Texas'ı hortum vurdu: elektrik hatları devrildi, tır yan yattı - Texas'ı hortum vurdu: elektrik hatları devrildi, tır yan yattı ABD'nin Texas eyaleti genelinde çıkan hortumlar nedeniyle elektrik hatları devrilirken, bir tır da yan yattı.

14:20 Bilirkişi skuter kazasında ölen Dilara Gül'ü asli kusurlu buldu İstanbul Şişli'de kullandığı elektrikli skutere çarparak dansçı Dilara Gül'ün ölümüne neden olduğu iddiasıyla otomobil sürücüsünün yargılandığı davada bilirkişi raporu dosyaya ulaştı.

14:06 Skuterli Dilara'nın ölümü; Trafik bilirkişisine göre Dilara asli, sürücü tali kusurlu ŞİŞLİ'de skuter kullanıcısı dansçı Dilara Gül'e (23) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sürücü Hakan Akçelik'in yargılandığı davada, olay yerinde yapılan keşif sonrası hazırlanan trafik bilirkişisinin raporu mahkemeye ulaştı.

14:20 Bilirkişi skuter kazasında ölen Dilara Gül'ü asli kusurlu buldu İstanbul Şişli'de kullandığı elektrikli skutere çarparak dansçı Dilara Gül'ün ölümüne neden olduğu iddiasıyla otomobil sürücüsünün yargılandığı davada bilirkişi raporu dosyaya ulaştı.

11:55 Seyit Torun: "Bu Ülkede Yeter Denilecek Tek Bir Şey Varsa O da 20 Yıldır Bu Ülkeyi Kötü Yöneten Siyasi İktidardır, Yeter Söz Milletindir" CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması için karar alacağını açıkladı ve bir de 73 yıl önceki bir sloganı kullanarak, ‘Yeter söz milletindir’ dedi. Bu ülkede yeter denilecek tek bir şey varsa, o da 20 yıldır bu ülkeyi kötü yöneten siyasi iktidardır. Erdoğan’dan bu sloganı daha gür sesle söylemesini bekliyoruz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, partizanlığa yeter. Seçilmiş belediyelere kurulan kumpaslara yeter. Yeter söz milletindir, yeter söz Millet İttifakı’nındır” dedi.

12:16 CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, basın toplantısı düzenledi CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisine mensup belediyelerin sağladığı beslenme desteğinden her gün 105 bin öğrencinin faydalandığını bildirdi.

12:10 CHP'li Torun: Kapatılan belde ve köylere tanınan avantajların uzatılmasını istedik CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun, 'Büyükşehir Kanunu' ile mahalle statüsüne alınan, çeşitli vergilerden muaf tutulan yerleşim yerlerine tanınan avantajın 2023'te bittiğini belirterek, "Dün bir kanun teklifi hazırlayarak kapatılan belde ve köylere...

12:10 CHP'li Torun: Kapatılan belde ve köylere tanınan avantajların uzatılmasını istedik CHP'li Torun: Kapatılan belde ve köylere tanınan avantajların uzatılmasını istedikCHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun, 'Büyükşehir Kanunu' ile mahalle statüsüne alınan, çeşitli vergilerden muaf tutulan yerleşim yerlerine tanınan avantajın 2023'te...

11:55 Seyit Torun: "Bu Ülkede Yeter Denilecek Tek Bir Şey Varsa O da 20 Yıldır Bu Ülkeyi Kötü Yöneten Siyasi İktidardır, Yeter Söz Milletindir" CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması için karar alacağını açıkladı ve bir de 73 yıl önceki bir sloganı kullanarak, ‘Yeter söz milletindir’ dedi. Bu ülkede yeter denilecek tek bir şey varsa, o da 20 yıldır bu ülkeyi kötü yöneten siyasi iktidardır. Erdoğan’dan bu sloganı daha gür sesle söylemesini bekliyoruz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, partizanlığa yeter. Seçilmiş belediyelere kurulan kumpaslara yeter. Yeter söz milletindir, yeter söz Millet İttifakı’nındır” dedi.

10:42 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Açık Veri Portalı Birinci Oldu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “akıllı kent” hedefi doğrultusunda İzmir’le ilgili verilerin ücretsiz erişime açıldığı açık veri portalı, Açık Veri ve Teknoloji Derneği tarafından yapılan Yerel Yönetimler Açık Veri Endeksinde “Hazır Olma, Uygulama ve Etki” boyutları değerlendirmesinde toplamda en yüksek puanı alarak birinci oldu.

10:30 Elazığ Belediyesi, cenaze hizmetleriyle büyükşehirlere örnek oluyor Elazığ Belediyesi, cenaze hizmetleriyle büyükşehirlere örnek oluyor Büyükşehirlerde ücretli olan işlem Elazığ'da ücretsiz Elazığ Belediyesinden örnek alınacak proje, mezarlık ücreti alınmıyor Türkiye'nin bazı büyük şehirlerinde belediyeler tarafından mezar yerlerine yapılan zamlar...

15:54 Yeni yatırımlarla Konya'nın çehresi değişiyor Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Abdülhamid Han Caddesi, Akyokuş Kasrı, Konya Ağaç A.Ş Fidanlığı ve Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

12:00 Pakistan'da birçok bölgede elektrik kesintisi sürüyor Pakistan'da dün ulusal şebekede yaşanan arıza sebebiyle çok sayıda bölgede elektrik kesintisi devam ediyor.

12:00 Pakistan'da birçok bölgede elektrik kesintisi sürüyor Pakistan'da dün ulusal şebekede yaşanan arıza sebebiyle çok sayıda bölgede elektrik kesintisi devam ediyor.

10:17 Başkan Seçer, Müsiad Genel Kurulu Galası'na Katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi Olağan Genel Kurulu Galası’na katılarak iş insanlarıyla bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Seçer, Büyükşehir’in kente kazandırdığı yatırımlardan söz ederek, Metro Projesi’nin de kente değer katacak bir proje olduğunu vurguladı. Başkan Seçer, “Yerel yöneticiye ne kadar büyük kaynak aktarılırsa, uygun finansman bulursa, israf etmeden akıllı yatırımlar yaparsa, şehrini inanılmaz noktalara getirir. Biz şu anda bu noktadayız. Metro için destek istiyorum. Metro bu kente değer katacak bir projedir. Siyaset uğruna zaman yitirmeyelim. Mersin'in geleceğine dair bu yatırıma hepimiz katkı sunalım” dedi.

23:22 New York metrosundaki şiddetin son kurbanı TV sunucusu oldu NEW Manhattan'da metro ile evine giden TV sunucusu Adam Klotz, yaşlı birine eziyet eden gençleri durdurmaya çalışırken saldırıya uğradı.

23:22 New York metrosundaki şiddetin son kurbanı TV sunucusu oldu NEW Manhattan'da metro ile evine giden TV sunucusu Adam Klotz, yaşlı birine eziyet eden gençleri durdurmaya çalışırken saldırıya uğradı.

23:00 Meksika'da metro istasyonu duman altında kaldı: 24 kişi dumandan etkilendi - Meksika'da metro istasyonu duman altında kaldı: 24 kişi dumandan etkilendi Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir metro istasyonu, yaşanan kısa devre sonucu duman altında kaldı.

22:40 Pakistan'ın genelinde yaşanan elektrik kesintisi kısmen giderildi Pakistan'da ulusal şebekedeki bir arıza sebebiyle sabah saatlerinde ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi çalışmaların ardından kısmen giderildi.

22:04 FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'UN ABLASI GÖKÇEDA'DA TOPRAĞA VERİLDİ YUNANİSTAN'ın başkenti Atina'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'un ablası Zacharo Anastasiadou (84) Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

22:04 FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'UN ABLASI GÖKÇEDA'DA TOPRAĞA VERİLDİ YUNANİSTAN'ın başkenti Atina'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'un ablası Zacharo Anastasiadou (84) Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

21:02 İSTANBUL-KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU YOLCU TAŞIMAYA BAŞLADI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu yolculara hizmet vermeye başladı.