Metroda yılan paniği! Gerçek ortaya çıkınca yolcular da şaşırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Metroda yılan paniği! Gerçek ortaya çıkınca yolcular da şaşırdı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Nanjing kentinde metro yolculuğu, devrilen kovalardan vagona saçılan canlı pirinç yılanbalıkları yüzünden bir anda hareketli anlara sahne oldu. İlk anda gördüklerini yılan zannederek kısa süreli panik yaşayan yolcular, durumu anlayınca kaçan yılanbalıklarını elleriyle toplayıp yeniden kovalara doldurmak için seferber oldu.

Çin'in Nanjing kentinde metro yolculuğu, vagona yayılan çok sayıda yılanı andıran canlı nedeniyle kısa süreli paniğe dönüştü. Metro Line 2'de plastik kovaların devrilmesi sonucu canlı pirinç yılanbalıkları vagona yayıldı. Bazı yolcular kaçmak yerine kaçan hayvanları yakalamak için seferber olurken, olay anları sosyal medyada hızla yayıldı.

KOVALAR DEVRİLDİ, VAGON BİR ANDA HAREKETLENDİ

Olay, 17 Ağustos'ta Nanjing Metro Line 2'de meydana geldi. Canlı yılanbalıklarının bulunduğu plastik kovaların devrilmesiyle hayvanlar vagonun zeminine yayıldı.

Bir anda farklı yönlere kaçışan yılanbalıkları, yolcuların şaşkın bakışları arasında koltukların altına ve vagonun çeşitli bölümlerine girdi. Bazı yolcular ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

YOLCULAR HAYVANLARI YAKALAMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Kaçan hayvanları fark eden bazı yolcular, onları elleriyle yakalayarak yeniden kovaya koymaya çalıştı. Ancak son derece kaygan olan yılanbalıklarını tutmak kolay olmadı.

Bazılarının koltukların altındaki boşluklara kaçması üzerine yolcuların yakalama çabası daha da zorlaştı. Görüntülerde, vagondaki bazı kişilerin eğilerek hayvanları toplamaya çalıştığı görüldü.

YILAN SANDILAR, GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla görüntüleri izleyen bazı kişiler, vagonda dolaşan canlıları ilk anda yılan zannetti. Ancak kısa süre sonra bunların yılan değil, pirinç yılanbalıkları olduğu ortaya çıktı.

Hayvanların yeniden kovaya alınmasının ardından vagonun temizlendiği bildirildi. Böylece sıradan bir metro yolculuğu, yolcuların uzun süre unutamayacağı sıra dışı bir kovalamacaya dönüştü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Nanjing, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Çin Metroda yılan paniği! Gerçek ortaya çıkınca yolcular da şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başka örneği yok Hayvan otlatan çiftçi buldu Başka örneği yok! Hayvan otlatan çiftçi buldu
İsrail’den Trump’a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek İsrail'den Trump'a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek
Ankara’da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı Ankara'da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı
Çine’deki orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mutlu Özcan hayatını kaybetti Çine'deki orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mutlu Özcan hayatını kaybetti
Fatih’te esnaf kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Fatih'te esnaf kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Taşköprü’de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti Taşköprü'de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Trump, Kanada’ya yüzde 50 gümrük vergisini 3 gün durdurdu Trump, Kanada'ya yüzde 50 gümrük vergisini 3 gün durdurdu
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an Gözaltında zafer işareti yaptı Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an! Gözaltında zafer işareti yaptı

00:13
Efsane futbolcu Roberto Carlos’tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt
Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt
22:34
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık
22:07
Bundan sonra ne olacak İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi
22:07
İBB davasında tansiyon yükseldi İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
21:07
İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya’yı kendi toprakları ilan ettiler
İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya'yı kendi toprakları ilan ettiler
20:44
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
20:10
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı
20:09
İBB davasında İmamoğlu ile ’rüşvet istediği’ iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
İBB davasında İmamoğlu ile 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
19:02
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı
18:55
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 00:38:11. #7.12#
SON DAKİKA: Metroda yılan paniği! Gerçek ortaya çıkınca yolcular da şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.