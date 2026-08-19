Metroda yılan paniği! Gerçek ortaya çıkınca yolcular da şaşırdı

Çin'in Nanjing kentinde metro yolculuğu, vagona yayılan çok sayıda yılanı andıran canlı nedeniyle kısa süreli paniğe dönüştü. Metro Line 2'de plastik kovaların devrilmesi sonucu canlı pirinç yılanbalıkları vagona yayıldı. Bazı yolcular kaçmak yerine kaçan hayvanları yakalamak için seferber olurken, olay anları sosyal medyada hızla yayıldı.

KOVALAR DEVRİLDİ, VAGON BİR ANDA HAREKETLENDİ

Olay, 17 Ağustos'ta Nanjing Metro Line 2'de meydana geldi. Canlı yılanbalıklarının bulunduğu plastik kovaların devrilmesiyle hayvanlar vagonun zeminine yayıldı.

Bir anda farklı yönlere kaçışan yılanbalıkları, yolcuların şaşkın bakışları arasında koltukların altına ve vagonun çeşitli bölümlerine girdi. Bazı yolcular ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

YOLCULAR HAYVANLARI YAKALAMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Kaçan hayvanları fark eden bazı yolcular, onları elleriyle yakalayarak yeniden kovaya koymaya çalıştı. Ancak son derece kaygan olan yılanbalıklarını tutmak kolay olmadı.

Bazılarının koltukların altındaki boşluklara kaçması üzerine yolcuların yakalama çabası daha da zorlaştı. Görüntülerde, vagondaki bazı kişilerin eğilerek hayvanları toplamaya çalıştığı görüldü.

YILAN SANDILAR, GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla görüntüleri izleyen bazı kişiler, vagonda dolaşan canlıları ilk anda yılan zannetti. Ancak kısa süre sonra bunların yılan değil, pirinç yılanbalıkları olduğu ortaya çıktı.

Hayvanların yeniden kovaya alınmasının ardından vagonun temizlendiği bildirildi. Böylece sıradan bir metro yolculuğu, yolcuların uzun süre unutamayacağı sıra dışı bir kovalamacaya dönüştü.