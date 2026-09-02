AK Partili Kılıç, Bursa\'ya bin yataklı hastane ve metroda 2027 hedefini açıkladı

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Osmangazi Yörük Türkmen Derneği'nde Bursa ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çerçeve Yasa'nın kapsamına ilişkin konuşan Kılıç tetik çeken, talimat veren ve azmettiren kişilerin süreçten yararlanamayacağını söyledi. Kılıç, ayrıca Bursa'ya yaklaşık bin yataklı yeni hastane, metro hattında 2027 hedefi ve dağ bölgesine cezaevi planına ilişkin de bilgiler verdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, beraberinde eski milletvekili ve eski AK Parti Bursa İl Başkanı Hayrettin Çakmak ile birlikte Osmangazi Yörük Türkmen Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Dinçer Akyel ve Başkan Vekili Cennet Cankılıç'ın ev sahipliğinde Tophane'deki hizmet binasında gerçekleştirilen sabah buluşmasına dernek üyeleri yoğun katılım gösterdi. Ülke ve Bursa gündeminin ele alındığı buluşmada Kılıç, devam eden kamu yatırımlarından ekonomiye, sağlık ve ulaşımdan bölgesel projelere kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Toplantının soru-cevap bölümünde ise Kılıç, özellikle Çerçeve Yasa ve ekonomik gelişmelere ilişkin yöneltilen soruları yanıtladı.

"Önümüzdeki yıl daha rahat geçicek"

Sabah buluşmasında ekonomik gelişmeler de masaya yatırıldı.Enflasyonun oluşturduğu yükün farkında olduklarını dile getiren Kılıç, küresel gelişmeler ve bölgesel savaşların Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Ekonomide uygulanan politikaların sonuçlarının zaman içerisinde daha belirgin hale geleceğini savunan Kılıç, "2027 itibarıyla daha rahat bir dönem geçireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. Ankara'daki NATO Zirvesi'nde ülke liderlerinin Türkiye'nin duruşuna ve gidişatına hayran kaldığını söyleyenKılıç "Ülkem adına gurur duydum" dedi.

Kılıç, emeklilere yönelik desteklerin de devam edeceğini belirterek özellikle evi ve aracı bulunmayan vatandaşlara yönelik yeni aylık destek mekanizmaları üzerinde çalışmalar yapıldığını söyledi.

"Tetik çeken, azmettiren yararlanamayacak"

Çerçeve Yasa'ya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıç tüm süreçlerin şeffaf bir şekilde yayınlandığının altını çizerek, "Terörist başı Öcalan ile ilgili olan görüşmeler de tek tek yayınlandı. Komisyonda da pek çok detay derinlikli bir şekilde ele alındı. Biz bir Çerçeve Yasa çıkarttık. Milli Güvenlik Kurulu, terör örgütünün fesih olduğu, silahların bırakıldığı, devletin raporlarında gerekli birimlerle araştırmalarını yaptıktan sonra bununla ilgili durağan bir durum olduğu ve artık aktivitesinin olmadığını belirlediği andan itibaren izleme komisyonları oluşturulacak. Tetik çeken, talimat veren, azmettiren kişilerin asla bu süreçten yararlanma gibi bir şansı yok. Bunun önünü kesinlikle kapattık. Diğerleriyle alakalı da izleme komisyonu detayıyla bu sürece bakılacak" diye konuştu.

"Vatandaşımızın gönlü rahat"

Süreci provoke edenlerle ilgili de konuşan Kılıç, "Bazı siyasi partilerin, bizim bayrak, toprak, başkent vereceğimize dair söylemleri oldu. Ama biz ne bayrak, ne toprak, ne de başkent verdik. Tamamen milli birlik ve kardeşlik duygusuyla süreç yönetildi. Devletimizin 2 bin yıllık tecrübesi var ve bu alanda da çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Tüm detaylar vatandaşlarımızın önünde cereyan ettiği için vatandaşımızın da bu konuda gönlü rahat" ifadelerini kullandı.

"Şehir Hastanesi'nin kapasitesi yeterli değil"

Bursa'nın sağlık altyapısına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kılıç, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin açılışı için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Hastanenin ekim ayında hizmete alınmasının hedeflendiğini ifade eden Kılıç, Bursa Şehir Hastanesi'nin mevcut kapasitesinin de kentin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi. Bursa'nın doğu kesimindeki sağlık ihtiyacına dikkat çeken Kılıç, bu bölgeye yaklaşık bin yatak kapasiteli yeni bir hastane kazandırılması için arazi araştırmalarının devam ettiğini açıkladı.

Metro hattında hedef 2027

Bursa'nın ulaşım yatırımlarına da değinen Kılıç, Şehir Hastanesi ile Emek İstasyonu arasındaki metro hattının kentin ulaşımında önemli bir proje olduğunu söyledi. Proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından güncel rakamlarla 16 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini belirten Kılıç, hattın 2027 itibarıyla hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bursa'daki raylı sistem ağının da genişletileceğini kaydeden Kılıç, mevcut 39 kilometrelik raylı sistem uzunluğunun 45 kilometreye çıkarılacağını belirtti. Kılıç, Kuzey Çevre Yolu'nda sona yaklaşıldığını, Mudanya Çevre Yolu'nda ise kamulaştırma çalışmalarının son aşamaya geldiğini söyledi.

Dağ bölgesine cezaevi gündemde

Bursa'nın dağ ilçelerini ilgilendiren yatırımlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kılıç, dağ bölgesine cezaevi yapılmasına yönelik çalışmanın da gündemde olduğunu ifade etti. Projenin bölge açısından oluşturacağı ekonomik hareketliliğe dikkat çeken Kılıç, yatırım başlıklarının yalnızca merkezle sınırlı kalmaması gerektiğini debelirtti.