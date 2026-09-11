İstanbul yeni eğitim öğretim yılına hazır… İBB tüm birimleriyle sahada

(İSTANBUL) - İBB, yeni eğitim ve öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü kent içi ulaşımın aksamadan sürdürülmesi ve öğrencilerin okullarına güvenle ulaşabilmesi amacıyla kapsamlı önlemler aldı. 2 milyon 788 bin 666 öğrenci ile 161 bin 453 öğretmenin ders başı yapacağı ilk gün, bilet entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları 06.00-16.00 saatleri arasında İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek. Otobüs, metro ve deniz taşımacılığında 3 bin 665 ilave sefer ile toplu ulaşım kapasitesi en üst seviyeye çıkarılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü için ulaşım hizmetlerinde bir dizi önlem aldı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, önlemler kapsamında trafiğe katılacak yaklaşık 18 bin okul servisi sıkı denetimlerden geçirilecek. Okul çevrelerindeki 94 İSPARK otoparkı servis araçlarına gün boyunca ücretsiz kullanım imkanı sunacak. Aileler, İBB'nin TUHİM web sitesi üzerinden servis sürücülerinin yetki belgelerini sorgulayabilecek, güzergah ve mesafe seçimi yaparak resmi servis ücretlerini kolayca hesaplayabilecek.

Şehir genelindeki 50 binden fazla kamera ve okulların giriş-çıkış saatlerine özel yönlendirilen 2 bin denetim kamerasıyla kent trafiği anlık takip edilecek. Trafiği tıkayan veya aksamaya neden olan araçlar saha ekipleri ve hazır bekletilen çekicilerle hızla kaldırılacak.

İstanbul genelindeki 6 bin 967 okulda ders başı yapacak 2 milyon 788 bin 666 öğrenci ve görev alacak 161 bin 453 öğretmen için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda; İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları, Zabıta, Yol Bakım ve İSPARK başta olmak üzere ilgili tüm birimler, okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü kent içi trafiğin kesintisiz akması ve öğrenci güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla görev yapacak.

AKOM merkezli yürütülecek çalışmalarla, toplu ulaşımdaki ücretsiz sefer düzenlemesinden okul servislerinin park kolaylığına, dijital sürücü sorgulama sistemlerinden anlık kamera denetimlerine kadar pek çok uygulama eş zamanlı olarak sahada olacak.

TOPLU ULAŞIM 06.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA ÜCRETSİZ

Okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü, kent içi trafikte yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi ve vatandaşların toplu taşımaya yönlendirilmesi amacıyla bilet entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

TOPLU TAŞIMADA EK SEFERLER

Trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşları toplu taşımaya teşvik etmek amacıyla İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da sefer sayıları artırılacak. Toplamda 3 bin 665 ilave sefer düzenlenecek. İETT otobüsleri 2 bin 768 ilave seferle 221 bin 440 ek yolcu kapasitesi sağlarken, Metrobüs hattında 385 ilave seferle 77 bin ek yolcu taşınacak. Metro İstanbul bünyesinde ise 512 ilave seferle 492 bin 390 ek yolcu kapasitesi oluşturulacak.

OKUL GEÇİTLERİNDE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Öğrencilerin okul çevrelerinde güvenle hareket edebilmeleri amacıyla İstanbul genelinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yenilendi. Toplam 3 bin 857 okul geçidi kullanıma hazır hale getirilirken, sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla sinyal direklerine "Ben Duyarlı Sürücüyüm" levhaları asıldı. Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında okul çevrelerindeki 64 kavşakta bulunan yaya butonlarında çocuk seslendirmeli sinyalizasyon sistemi aktif edildi.

SERVİS ARAÇLARINA İSPARK DESTEĞİ

Okul servislerinin trafiğe katılım sürecini kolaylaştırmak için İSPARK A.Ş., eğitim kurumlarına yakın konumdaki 94 otoparkında okul servis araçlarına gün boyu ücretsiz park imkanı sunacak. Servis hareketleri, Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nden yaklaşık 2 bin kamera ile anlık izlenirken, TUDES kapsamında sürücülere yönelik sağlık ve güvenlik taramaları kesintisiz sürdürülüyor.

ÇALIŞMALARA OKULA DÖNÜŞ DÜZENLEMESİ

Yol Bakım, Fen İşleri, İSKİ ve İGDAŞ iş birliğiyle okul açılışının ilk haftasında şantiyelerde gündüz vardiyasında çalışma yapılmayacak. Ana arterler üzerindeki malzeme ve ekipmanlar temizlenirken, zorunlu altyapı çalışmaları yalnızca gece saatlerinde yürütülecek.

ZABITA VE YERİNDE ÇÖZÜM EKİPLERİ GÖREVDE

Açılış günü yaşanabilecek olası aksaklıklara anında müdahale etmek üzere 111 ekipten oluşan 231 zabıta personeli ve 8 çekici araç kritik kavşaklarda hazır bulundurulacak. İstanbul Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı 30 Yerinde Çözüm Aracı ve 60 personel ise AKOM ile koordineli olarak saha akışını yönlendirecek.

SPOR OKULLARINDA YENİ SEZON HEYECANI

Eğitim öğretim yılının başlangıcıyla birlikte İBB iştiraklerinden Spor İstanbul A.Ş. bünyesindeki Spor Okulları da yeni sezona kapılarını açıyor. İkişer aylık 6 dönem halinde yürütülecek yeni sezonda; 3-13 yaş arasındaki çocuklar, 45 tesiste ve 16 farklı branşta alanında uzman eğitmenlerden ders alacak. Temel branş eğitimi, fiziksel ölçümler ve teknik değerlendirmeleri kapsayan programda başarı gösteren öğrenciler, Gelişim Grupları'na seçilerek Spor Okulları Gelişim Ligi'ne dahil edilecek.