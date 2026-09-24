Kocaeli'nin altında 6 dev köstebek: 2,2 milyar dolarlık metro yükseliyor - Son Dakika
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Kocaeli'nin altında 6 dev köstebek: 2,2 milyar dolarlık metro yükseliyor

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Kocaeli\'nin altında 6 dev köstebek: 2,2 milyar dolarlık metro yükseliyor
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Türkiye’nin önemli sanayi ve ulaşım merkezlerinden Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi, artan nüfus ve ulaşım talebine karşı raylı sistem yatırımlarını büyütüyor. 2019’da 9,6 kilometre olan tramvay ağı 18,7 kilometreye ulaşırken, Akçaray’ın günlük yolcu sayısı yaklaşık 65 bine çıktı. Çift dizili tramvaylarla kapasite iki katına çıkarıldı.

Kentin ulaşım geleceğinde ise 2,2 milyar dolarlık Körfezray, Gebze-Darıca Metrosu ve Güney Metro projeleri bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Toplu taşımanın toplam yolculuklar içerisindeki payını yüzde 30-35’lere taşımamız lazım” dedi.

RAYLI SİSTEME DEV YATIRIMLAR YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin hızla artan nüfusu ve ulaşım talebine karşı toplu taşıma sistemini raylı sistem yatırımlarıyla büyütüyor. Akçaray Tramvay Hattı’nın yeni güzergâhlarla genişletilmesinin ardından Büyükşehir’in ulaşım gündeminin merkezinde yüksek kapasiteli metro yatırımları bulunuyor. Günlük yaklaşık 3,5 milyon yolculuğun gerçekleştiği Kocaeli’de bu yolculukların yaklaşık 600-700 binlik bölümü toplu taşımayla yapılıyor. Nüfusu yılda ortalama 35 bin kişi artan kentte 2050 yılında nüfusun 3 milyona yaklaşması bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, artan nüfus ve yolculuk talebine karşı ulaşım yatırımlarının Kocaeli Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, uzun vadeli projeksiyonlarla planlandığını belirterek Kocaeli’de gerçekleşen toplam yolculukların, toplu taşımadaki payını yüzde 35 seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

2019’DA 9,6 KİLOMETREYDİ, 18,7 KİLOMETREYE ÇIKTI

Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem yatırımlarının ilk büyük adımı Akçaray oldu. Büyükakın’ın verdiği bilgilere göre 2019 yılına kadar 9,6 kilometre olan tramvay ağı, yapılan yeni hatlarla 18,7 kilometreye ulaştı. Böylece son 7 yılda sisteme 9,1 kilometrelik yeni hat eklendi. Kuruçeşme’den Alikahya Stadyumu’na uzanan güzergâhın Kartepe yönünde genişletilmesiyle Akçaray’ın erişim alanı da büyüdü. Büyükşehir’in bundan sonraki hedeflerinden biri ise tramvayı Kartepe Kent Meydanı’na ulaştırmak. Güzergâh çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Büyükakın, “Kartepe’nin merkezine o tramvay gelecek. Hangi yoldan geleceğine bakacağız. Onu da getireceğiz” dedi.

Kocaeli'nin altında 6 dev köstebek: 2,2 milyar dolarlık metro yükseliyor

ARAÇ BAŞINA TAŞIMA KAPASİTESİ İKİ KATINA ÇIKTI

Başlangıçtaki ulaşım projeksiyonlarında 2035 yılı için öngörülen yaklaşık 50 bin günlük yolcu seviyesinin bugünden aşılması üzerine Büyükşehir, sistemin taşıma kapasitesini artırmak için çift dizili tramvay uygulamasına geçti. Mevcut 15 istasyon çift dizili tramvay işletmeciliğine uygun hale getirildi. Yaklaşık 300 yolcu taşıyan iki tramvayın birbirine bağlanmasıyla oluşturulan 66 metre uzunluğundaki çift diziler, tek seferde yaklaşık 600 yolcu taşıyabiliyor. Böylece araç başına taşıma kapasitesi iki katına çıktı.

BÜYÜKAKIN RAKAMLARLA ANLATTI: “BU YÜZDEN RAYLI SİSTEM”

Başkan Büyükakın, raylı sistem yatırımlarının neden gerekli olduğunu Kartepe Tramvay Hattı’nın hizmet töreninde kapasite hesabıyla anlattı. Yaklaşık 65 bin günlük yolculuğun otobüslerle karşılanması halinde çok daha fazla lastik tekerlekli aracın kent merkezine girmesi gerekeceğine dikkat çeken Büyükakın, raylı sistemlerin aynı koridorda çok daha yüksek yolcu kapasitesi sağladığını vurguladı.

DAHA FAZLA YOLCU TAŞIMAK İÇİN METRO HATLARI YAPILIYOR

Tramvayın belirli bir yolcu talebine kadar verimli olduğunu, daha yüksek talebe sahip koridorlarda ise metroya ihtiyaç duyulduğunu belirten Büyükakın, “Raylı sistem bunun için diğer sistemlerle kıyaslanabilir bir sistem değil. Ama tramvay da trafikle kesiştiği için metro sistemleriyle kıyaslanamaz. Daha fazla yolcu taşımak istiyorsanız bunun metro olması lazım. Onun için şu anda metro hattı yapılıyor” dedi.

2,2 MİLYAR DOLARLIK KÖRFEZRAY

Kocaeli’nin raylı sistem dönüşümündeki en büyük adım ise Körfezray Metro Projesi olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje, 1,8 milyar dolarlık hat yapımı ve 400 milyon dolarlık araç yatırımı olmak üzere toplam 2,2 milyar dolarlık yatırım bütçesiyle Kocaeli’de tek seferde hayata geçirilen en büyük yatırım olarak öne çıkıyor. Projenin ilk etabında yaklaşık 29 kilometrelik güzergâhta 19 istasyon planlanıyor. Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe’yi birbirine bağlayacak hattın açılış döneminde günlük yaklaşık 300 bin yolcu taşıması öngörülüyor. Körfezray’da tünel çalışmaları 6 tünel açma makinesiyle (TBM) eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Toplam 52 bin 280 metre tünel kazısının planlandığı projede 9 bin 259,5 metre kazı tamamlandı.

Kocaeli'nin altında 6 dev köstebek: 2,2 milyar dolarlık metro yükseliyor

GEBZE-DARICA METROSU MARMARAY’A BAĞLANACAK

Kocaeli’nin batısında ise Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı’nın yapımı sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen 15,4 kilometrelik ve 11 istasyonlu metro hattı günlük 330 bin yolcu kapasitesiyle projelendirildi. Hat, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Darıca Sahili arasındaki yoğun yerleşim ve çalışma bölgelerini birbirine bağlayacak. Metro, Gebze Gar İstasyonu’nda Marmaray’a entegre olacak. Böylece Kocaeli’nin batısındaki metro sistemi İstanbul yönündeki raylı ulaşım ağıyla doğrudan bağlantı kuracak. Projenin tamamlanmasıyla Gebze-Darıca arasındaki ulaşım süresinin 60 dakikadan 24 dakikaya düşmesi öngörülüyor.

SIRADAKİ BÜYÜK HEDEF: GÜNEY METRO

Kocaeli’de, kentin güneyindeki yeni raylı sistem koridoru için hazırlıklar sürüyor. Kocaeli Ulaşım Ana Planı 2053 kapsamında hazırlanan Güney Hafif Raylı Sistem Hattı’nın Gölcük’ten başlayarak Başiskele üzerinden İzmit’e ulaşması planlanıyor. Yaklaşık 23.12 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyonlu olarak planlanan hattın hizmete girdiği ilk yıl günlük 202 bin, 2053 yılında ise 335 bin yolcu taşıması öngörülüyor. Projenin hayata geçirilmesiyle Gölcük-İzmit arasındaki ulaşım süresinin 28 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Başkan Büyükakın, projenin bundan sonraki en önemli ulaşım gündemlerinden biri olduğunu belirterek, proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından hattın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırım programına alınması için çalışacaklarını söyledi.

“YAPTIĞIMIZ HER ŞEY PLANLI VE HESAPLI”

Kocaeli’nin ulaşım stratejisinin yıllar önce hazırlanan ulaşım ana planıyla şekillendiğini belirten Büyükakın, planların değişen nüfus, yolculuk ve kentleşme verilerine göre sürekli güncellendiğini ifade etti. Kentin 2004 yılında yaklaşık 1,2 milyon olan nüfusunun bugün 2,2 milyon seviyesine ulaştığına dikkat çeken Büyükakın, önümüzdeki yıllarda artacak yolculuk talebinin yalnızca yeni karayolu yatırımlarıyla karşılanamayacağını vurguladı. Büyükakın, “Yaptığımız her şey planlı, programlı, simüle edilmiş çalışmalardan hareketle yapılıyor. Doğru ölçümler yapar, ölçümlerinizi sürekli gözden geçirirseniz ileriyi görme şansına sahip olursunuz” ifadelerini kullandı.

ULAŞIM KORİDORLARINDA RAYLI SİSTEMİN PAYI ARTACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Akçaray’ın genişletilmesi, çift dizili tramvaylarla kapasitenin artırılması, 2,2 milyar dolarlık Körfezray yatırımı, Gebze-Darıca Metrosu ve proje sürecindeki Güney Metro ile kentin farklı ulaşım koridorlarında raylı sistemlerin payını artırmayı hedefliyor.

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