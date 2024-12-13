Pomega Enerji Depolama İstatistikleri

Ekonomi

Pomega Enerji Depolama Teknolojileri'nin Genel Müdürü Osman Şahin Köşker, geçen yıl devreye giren 500 megavatsaatlik enerji depolama sistemleri üretiminin, 2025'in ilk çeyreğinde yıllık 3 gigavatsaate çıkacağını ve toplamda 300 milyon dolarlık yatırıma ulaşılacağını bildirdi.

Köşker, AA muhabirine Türkiye'nin özel sektördeki ilk ve tek prizmatik lityum-demir fosfat pil hücresi fabrikasının, Çin'den İtalya'ya uzanan coğrafyada enerji depolama sistemleri üretiminde tek tesis olduğunu söyledi.

Mevcut durumda enerji depolama sistemlerinin şebekeyi dengelemede önemli bir unsur haline geldiğini ve yaygınlaşması için ülkelerin elektrik şebekelerinde farklı uygulamalara gittiğine değinen Köşker, Türkiye pazarında enerji depolama sistemlerine talebin artacağını anlattı.

Köşker, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki tesiste üç farklı sektör için üretim yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ürün portföyümüz üç ana gruba ayrılıyor. Bu grupta, bir evin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek şekilde tasarlanmış konut tipi depolama çözümlerimiz var. Karavanlara, teknelere ve forkliftlere yönelik taşınabilir batarya ürünlerimiz de bu gruba dahil. İkinci grup ise sanayi tesislerine yönelik çözümler. Bu ürün gamında, iç mekanlarda kullanılabilecek enerji depolama sistemleri, telekom sektörüne özel kule ve GSM operatörleri için ürettiğimiz dış ortam koşullarına dayanıklı batarya paketlerimiz, 400 kilovatsaate kadar kapasiteye sahip tek kabinli enerji depolama sistemlerimiz yer alıyor. Üçüncü grupta şebeke ölçeğinde enerji depolama yatırımları için tasarlanmış konteyner tip ürünler. Bu ürünler, rüzgar ve güneş santralleri gibi yenilenebilir enerji projeleri ya da bağımsız enerji depolama projelerinde kullanılıyor."

Bu yıl depolama teknolojisinde 10 bin adet üretim gerçekleştirdiklerini bildiren Köşker, 2025'te bu piyasada 40 bin üretim hedefleri olduğunun altını çizdi.

Köşker, tesiste Güney Kore ve Çin ağırlıklı teknoloji kullanılmasına rağmen, kendi AR-GE ekiplerini oluştuklarını kaydetti.

Üretim teknolojisine ilişkin verdiği bilgide Köşker, pil hücrelerinin bir araya gelmesiyle modül, modüllerin bir araya gelmesiyle enerji depolama sistemlerinin oluşturulduğunu belirterek, "Bunlar enerji ihtiyacı olan bir çok sektörde güvenilir bir avantaj yaratıyor. Biz pil hücresi yüksek hassasiyetler yönetilen 20 günlük bir döngüyü kapsıyor. Geçen yıl devreye giren 500 megavatsaatlik enerji depolama sistemleri üretimini 2025'in ilk çeyreğinde yıllık 3 gigavatsaate çıkarma hedefimiz var, toplamda 300 milyon dolarlık yatırıma ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de batarya endüstrisi oluşturulabilir"

Köşker, yenilenebilir enerjinin dünya genelinde yaygınlaşmasıyla şebekede dengesizlikler oluştuğunu, bunu engellemek için en uygun yöntemin enerji depolaması olduğunu anlattı.

Enerji depolamasına bir varlık gözüyle bakılması ve bunun iyi yönetilmesi gerektiğine işaret eden Köşker, "Depolama projelerinde en önemli sorun finansman olanaklarının istenildiği düzeyde olmaması. Bankaların bu taşınabilir teknolojilere leasing olarak adlandırılan finansal kiralama olanağı sağlanması buna bir çözüm olabilir. Montajlı bir depolama sistemi taşınabildiği için farklı finansman olanakları mümkün." dedi.

Köşker, Çin'in batarya sistemleri konusunda lider olduğunu ancak birçok ülkenin tedarik zincirini kendilerine yakın coğrafyaya taşımak istediklerini bildirdi.

Türkiye'nin coğrafi yakınlığı sebebiyle batarya üretim merkezi olabileceğinin altını çizen Köşker, "Çin'e alternatif bir tedarik zinciri oluşturmayı şu an hem Amerika hem Avrupa canı gönülden istiyor. Türkiye'de bir batarya endüstrisi olabilir, batarya üretim merkezi olabilir. Türkiye en fazla Avrupa ile iş yapıyor. En fazla nitelikli ürünümüzü sattığımız yer orası. Avrupa'yı ticarette biliyoruz, bir güven var aramızda. Dolayısıyla Türkiye, ABD ve Avrupa için birçok avantaj barındırıyor." ifadelerini kullandı.