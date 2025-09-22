Portekiz Fon Yatırımı Yaparak Avrupa Birliği Vatandaşı Olma İmkânı

Yatırımla AB vatandaşlığı konusunda en avantajlı ülkelerden olan Portekiz'de, Açık Uçlu %100 Eurobond içerikli Golden Visa Fon Yatırım süreciyle ailece AB vatandaşlığınızı alabilirsiniz. Siz de Golden Visa başvuru sürecinizde sadece Portekiz odaklı çalışan EUPorto firmasından destek alabilir, uzmanlığından ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Portekiz, Golden Visa programı kapsamında açık uçlu Eurobond fon yatırımı seçeneği ile yatırımcılara oturum hakkı yanı sıra AB vatandaşlık başvuru imkânı da sunmaktadır. Bu program kapsamında 500.000 Euro'luk fon yatırımı yapmak, başvuru sahibine ve ailesine Portekiz'de yaşama, çalışma, sağlık ve eğitim hakları ile AB vatandaşlığına kadar ilerleyen tüm avantajları kazandırmaktadır. Bu sürecin en büyük avantajıysa ülkede geçirilen süreyle alakalıdır. Çünkü diğer AB ülkelerinde yılın en az 183 günü o ülkede yaşamanız gerekirken Portekiz'de yılda sadece 7 gününüzü geçirmeniz yeterlidir. Bu açıdan tam zamanlı veya uzun süreli ikamet zorunluluğu olmaması da ülkesinden ayrılamayacak aileler için büyük bir fırsattır.

Portekiz Fon Yatırımı sürecine ise 18 yaşını doldurmuş, sabıka kaydı olmayan herkes kolaylıkla katılabilir. Başvuru süreci içerisinde Portekiz'de vergi numarası alma (NIF), banka hesabı açma ve fonun yeni yasa ile %100 uygunluğunu belgeleyen evrakların hazırlanması gibi adımlar bulunmakla birlikte tüm bu süreci uzman EUPorto profesyonelleriyle kolaylıkla çözebilirsiniz. Eğer yatırımla Avrupa Birliği vatandaşlığı kazanmak istiyorsanız, açık uçlu Eurobond fon yatırımı gayrimenkul yatırımlarına kıyasla daha hızlı, daha az prosedür gerektiren bir alternatiftir. EUPorto'nun uzman kadrosu da bu süreci sizin için başarıyla yönetip, her aşamada yanınızda olan rehberiniz olacaktır.

Portekiz Fon Yatırımı Çeşitleri

Portekiz Fon Yatırım seçenekleri oldukça çeşitlidir. Fon tipi, sektör, likidite durumu ve yatırım süresi gibi kriterler yatırım çeşitliliğinde önemli rol oynar. Bazı fon türlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

%100 Eurobond İçerikli Açık Fonlar: Likittir yani nakde çevrilmesi diğer fonlara göre daha kolaydır. Günlük likiditeye sahiptir.

Kapalı Fonlar: Belirli süre (minimum 8 yıl) fon içinde kalınması gerekir. Bu fonların dezavantajı risk seviyelerinin çok yüksek olması ve çıkışının daha zor olmasıdır.

Hangi fon türünün sizler için daha uygun olduğunu belirlerken likidite yanı sıra fon yöneticisinin tecrübesi, fonun büyüklüğü ve fonların geçmiş performansı gibi etkenleri değerlendirmek önemlidir. Sadece Portekiz odaklı çalışan EUPorto bu konularda rehberlik sağlayan bir kurum olarak öne çıkmaktadır. Portekiz'in lokal yatırım fonları ve bağımsız danışmanlık hizmetleriyle gelecekteki AB vatandaşlığı planınızı hayata geçirmek konusunda EUPorto uzmanları her daim yanınızdadır. EUPorto ile iletişime geçerek hem güvenle yatırım yapabilir hem de ailece AB vatandaşlığına kesin bir adım atabilirsiniz.

Portekiz Fon Yatırımı Avantajları

Fon yatırımı ile Golden Visa başvurusunda bulunmanın birçok avantajı vardır. Şöyle ki;