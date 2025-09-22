Portekiz Fon Yatırımı Yaparak Avrupa Birliği Vatandaşı Olma İmkânı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Portekiz Fon Yatırımı Yaparak Avrupa Birliği Vatandaşı Olma İmkânı

Portekiz Fon Yatırımı Yaparak Avrupa Birliği Vatandaşı Olma İmkânı
22.09.2025 18:09  Güncelleme: 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Günümüzde en sık aranan konuların başında gelen yatırımla Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olma hususunda, Portekiz'in dikkat çekici Golden Visa programı Kasım 2022'den günümüze 12 binden fazla ailenin ilk tercihi olmuştur.

Yatırımla AB vatandaşlığı konusunda en avantajlı ülkelerden olan Portekiz'de, Açık Uçlu %100 Eurobond içerikli Golden Visa Fon Yatırım süreciyle ailece AB vatandaşlığınızı alabilirsiniz. Siz de Golden Visa başvuru sürecinizde sadece Portekiz odaklı çalışan EUPorto firmasından destek alabilir, uzmanlığından ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Portekiz, Golden Visa programı kapsamında açık uçlu Eurobond fon yatırımı seçeneği ile yatırımcılara oturum hakkı yanı sıra AB vatandaşlık başvuru imkânı da sunmaktadır. Bu program kapsamında 500.000 Euro'luk fon yatırımı yapmak, başvuru sahibine ve ailesine Portekiz'de yaşama, çalışma, sağlık ve eğitim hakları ile AB vatandaşlığına kadar ilerleyen tüm avantajları kazandırmaktadır. Bu sürecin en büyük avantajıysa ülkede geçirilen süreyle alakalıdır. Çünkü diğer AB ülkelerinde yılın en az 183 günü o ülkede yaşamanız gerekirken Portekiz'de yılda sadece 7 gününüzü geçirmeniz yeterlidir. Bu açıdan tam zamanlı veya uzun süreli ikamet zorunluluğu olmaması da ülkesinden ayrılamayacak aileler için büyük bir fırsattır.

Portekiz Fon Yatırımı sürecine ise 18 yaşını doldurmuş, sabıka kaydı olmayan herkes kolaylıkla katılabilir. Başvuru süreci içerisinde Portekiz'de vergi numarası alma (NIF), banka hesabı açma ve fonun yeni yasa ile %100 uygunluğunu belgeleyen evrakların hazırlanması gibi adımlar bulunmakla birlikte tüm bu süreci uzman EUPorto profesyonelleriyle kolaylıkla çözebilirsiniz. Eğer yatırımla Avrupa Birliği vatandaşlığı kazanmak istiyorsanız, açık uçlu Eurobond fon yatırımı gayrimenkul yatırımlarına kıyasla daha hızlı, daha az prosedür gerektiren bir alternatiftir. EUPorto'nun uzman kadrosu da bu süreci sizin için başarıyla yönetip, her aşamada yanınızda olan rehberiniz olacaktır.

Portekiz Fon Yatırımı Çeşitleri

Portekiz Fon Yatırım seçenekleri oldukça çeşitlidir. Fon tipi, sektör, likidite durumu ve yatırım süresi gibi kriterler yatırım çeşitliliğinde önemli rol oynar. Bazı fon türlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • %100 Eurobond İçerikli Açık Fonlar: Likittir yani nakde çevrilmesi diğer fonlara göre daha kolaydır. Günlük likiditeye sahiptir.
  • Kapalı Fonlar: Belirli süre (minimum 8 yıl) fon içinde kalınması gerekir. Bu fonların dezavantajı risk seviyelerinin çok yüksek olması ve çıkışının daha zor olmasıdır.

Hangi fon türünün sizler için daha uygun olduğunu belirlerken likidite yanı sıra fon yöneticisinin tecrübesi, fonun büyüklüğü ve fonların geçmiş performansı gibi etkenleri değerlendirmek önemlidir. Sadece Portekiz odaklı çalışan EUPorto bu konularda rehberlik sağlayan bir kurum olarak öne çıkmaktadır. Portekiz'in lokal yatırım fonları ve bağımsız danışmanlık hizmetleriyle gelecekteki AB vatandaşlığı planınızı hayata geçirmek konusunda EUPorto uzmanları her daim yanınızdadır. EUPorto ile iletişime geçerek hem güvenle yatırım yapabilir hem de ailece AB vatandaşlığına kesin bir adım atabilirsiniz.

Portekiz Fon Yatırımı Avantajları

Fon yatırımı ile Golden Visa başvurusunda bulunmanın birçok avantajı vardır. Şöyle ki;

  • Daha az maliyetlidir. Gayrimenkul yatırımlarına kıyasla fon yatırımıyla ilgili tapu, işlem masrafları, avukatlık ücretleri gibi pek çok ek gider azaltılmaktadır.
  • Zaman tasarrufu sağlamaktadır. Fon alımı süreci daha kısa ve prosedürleri daha basittir. Gayrimenkul alım - satımına kıyasla daha hızlı sonuç alınmaktadır.
  • Vergi avantajları vardır. Fon getiri ve temettü gelirlerinde, ayrıca sermaye kazancındavergi muafiyetleri mevcuttur.
  • Fonlar profesyoneller tarafından yönetilmektedir. Fonlar, CMVM ve diğer düzenleyici kurumlar tarafından denetlenen, tecrübeli yöneticiler tarafından yönetilmektedir. Riskler de daha şeffaf şekilde değerlendirilmektedir.
  • Fonları çeşitlendirme imkânı vardır. Bu şekilde risk dağıtılabilir.
  • Açık uçlu %100 Eurobond fonları esnektir dilediğiniz an nakde kolayca çevirebilirsiniz.
  • AB vatandaşlığına kadar giden tüm haklara ailece sahip olursunuz. Oturum izni, eğitim, sağlık hakkı, vizesiz seyahat gibi AB vatandaşlığına geçişte önemli haklar elde edilir.

    Portekiz Fon Yatırım sürecinde EUPorto uzmanlarından her zaman destek alabilirsiniz. Bu şekilde Portekiz Golden Visa başvurunuzu güvenle yapabilir, finansal hedeflerinizde de bilinçli kararlar verebilirsiniz. EUPorto ekibi, ailenizin geleceğiyle ilgili planlarınızı gerçeğe dönüştürme konusunda size her zaman destek olacaktır.

Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Portekiz Fon Yatırımı Yaparak Avrupa Birliği Vatandaşı Olma İmkânı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehditleri Venezuela’yı savaş alarmına geçirdi Tüm başkent silah kuşandı Trump'ın tehditleri Venezuela'yı savaş alarmına geçirdi! Tüm başkent silah kuşandı
Netanyahu: Golan Tepeleri’nden vazgeçmeye niyetim yok Netanyahu: Golan Tepeleri'nden vazgeçmeye niyetim yok
Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran: Kutlama yapmayacağız Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran: Kutlama yapmayacağız
Fener’de yeni dönemin en net resmi Ali Koç, Sadettin Saran’ı böyle tebrik etti Fener'de yeni dönemin en net resmi! Ali Koç, Sadettin Saran'ı böyle tebrik etti
Ali Koç’un sandığından Sadettin Saran çıktı Ali Koç'un sandığından Sadettin Saran çıktı
Fenerbahçe’de seçimi kaybeden Ali Koç, stattan alkışlarla ayrıldı Fenerbahçe'de seçimi kaybeden Ali Koç, stattan alkışlarla ayrıldı
Fenerbahçeli taraftardan İrfan Can Eğribayat’a: Ali Koç’u gönderdin Fenerbahçeli taraftardan İrfan Can Eğribayat'a: Ali Koç'u gönderdin
Rasim Ozan Kütahyalı evlendi İşte ilk görüntüler Rasim Ozan Kütahyalı evlendi! İşte ilk görüntüler
3 ülkenin ardından Portekiz de Filistin devletini resmen tanıdı 3 ülkenin ardından Portekiz de Filistin devletini resmen tanıdı
Dursun Özbek’ten Sadettin Saran’a telefon Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a telefon
AFAD’dan operasyon Heyelanda mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı AFAD'dan operasyon! Heyelanda mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

17:48
TFF’den MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için açıklama
TFF'den MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için açıklama
17:33
Seçime itiraz edeceği iddia edilmişti Ali Koç ve ekibinden son karar
Seçime itiraz edeceği iddia edilmişti! Ali Koç ve ekibinden son karar
16:41
Mabel Matiz’in savcılık ifadesi ortaya çıktı
Mabel Matiz'in savcılık ifadesi ortaya çıktı
16:32
Otomobil fiyatlarını altüst eden vergi kararı Kimi 500 bin düşecek, kimi cep yakacak
Otomobil fiyatlarını altüst eden vergi kararı! Kimi 500 bin düşecek, kimi cep yakacak
16:30
Antalya’da toptancı halinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Antalya'da toptancı halinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin devletini tanıyın, işgale karşı en güzel cevaptır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin devletini tanıyın, işgale karşı en güzel cevaptır
15:51
MHP’nin kalesinde deprem Belediye başkanı istifa etti
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti
15:36
Mert Hakan’dan tüzüğe aykırı hareket
Mert Hakan'dan tüzüğe aykırı hareket
15:11
Erdoğan’ın seçim vaadiydi Milyonların beklediği erken emeklilik için bakan tarih verdi
Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Milyonların beklediği erken emeklilik için bakan tarih verdi
14:55
Mabel Matiz’e ’Müstehcenlik’ Soruşturması
Mabel Matiz'e 'Müstehcenlik' Soruşturması
13:56
İngiltere Filistin’i resmen tanıdı, Londra’da bayrak göndere çekildi
İngiltere Filistin'i resmen tanıdı, Londra'da bayrak göndere çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2025 18:09:32. #7.12#
SON DAKİKA: Portekiz Fon Yatırımı Yaparak Avrupa Birliği Vatandaşı Olma İmkânı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.