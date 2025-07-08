Prefabrik Yapı AŞ 36. Yaşını Kutladı

Hekim Holding bünyesinde faaliyet gösteren hazır yapı şirketi Prefabrik Yapı AŞ, 36'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1989'da kurulan Prefabrik Yapı AŞ, modüler konut üretimiyle başladığı faaliyetlerini, küresel ölçekte milyonlarca metrekarelik yapı üretimiyle sürdürüyor. Yüksek kalite standartları, teknolojik üretim gücü ve yaygın ihracat ağıyla şirket, istikrarlı büyümesini devam ettiriyor.

Prefabrik Yapı AŞ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da toplam 51 bin metrekarelik alanda üretim tesisleri, 6 bin metrekarelik tanıtım alanı ve gelişmiş makine parkuru ile faaliyet gösteriyor. Şirket, 6 kıtada yaklaşık 150 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Modüler yapıdan malzeme üretimine geniş ürün yelpazesi

Prefabrik Yapı AŞ, Preform markası ile prefabrik yapılar ve sosyal tesisler, Lifecase markası ile konteyner ve ekolojik yaşam üniteleri, Steelin markası ile hafif çelik yapılar, HekimProfil markası ile nitelikli yapı profilleri ve çok katlı hafif çelik yapılar üretiyor. Ayrıca, HekimBoya ve Hekim Plastik markalarıyla boya ve plastik yapı malzemeleri tedarik ediyor.

Üretimde sürdürülebilirliği esas alan şirket, ana hammaddelerin büyük bölümünü kendi bünyesinde temin ediyor. Türkiye'de ilk kez kullanılan kaynaksız yapı teknolojisi ile HekimBoard markalı fibercement levhalar, şirketin üretim sürecindeki teknoloji altyapısını öne çıkarıyor.