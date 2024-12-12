Prof. Dr. Mete Atatüre'ye Bilim Madalyası - Son Dakika
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Ekonomi

Prof. Dr. Mete Atatüre'ye Bilim Madalyası

Koç Üniversitesi, 2024 Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nı Prof. Dr. Mete Atatüre'ye takdim etti.

12.12.2024 10:17
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Koç Üniversitesi, 2016'da başlattığı ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her sene takdim ettiği Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın bu yılki sahibinin Prof. Dr. Mete Atatüre olduğunu duyurdu.

Madalya, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikle Atatüre'ye takdim edildi.

Kuantum optiği ve kuantum teknolojileri alanında sunduğu öncü çalışmalarıyla kuantum sistemlerinin temel prensiplerinin anlaşılmasına ve bu alandaki bilgi birikiminin derinleşmesine sağladığı olağanüstü katkıları dolayısıyla Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'na layık görülen Atatüre, 2007'de katıldığı Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Cavendish Laboratuvarı'nın 2023'ten beri başkanlığını yürütüyor.

Dönüşümlü olarak bir yıl fen, mühendislik ve tıp bilimleri ve sonraki yıl da idari, sosyal, insani bilimler ve hukuk alanlarında verilen madalya, Türkiye'nin yetiştirdiği yurt içinde veya yurt dışında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmuş, henüz 50 yaşını tamamlamamış, başarılı ve öncü bilim insanlarına takdim ediliyor.

Etkinlikte konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Koç Üniversitesi'nin YÖK Araştırma Üniversiteleri sıralamasında birinci sırada olduğunu ve 31 yıl gibi kısa bir sürede mühendislik, tıp, fen bilimleri, hukuk, sosyal bilimler, işletme ve ekonomi gibi alanlarda Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden biri haline geldiklerini söyledi.

Sitti, "Akademisyenlerimizin yayınları ve atıfları, kazandıkları ödüller ve Avrupa Birliği fonlarındaki başarıları en üst seviyede. Yaklaşık 20 bin mezunumuz, ülkemizde ve dünyada kritik pozisyonlara gelerek bilimsel, endüstriyel, girişimsel ve toplumsal alanlarda öncülük etmeye başladılar." şeklinde konuştu.

Verilen madalya sayesinde, Türkiye'den çıkmış önemli bilim insanlarının dünya çapında tanınan çalışmalarının Türkiye'de de tanınmasını hedeflediklerini vurgulayan Sitti, şöyle devam etti:

"Bu yıl, kuantum teknolojileri ve ağları alanında gerçekleştirdiği çığır açıcı araştırmalarıyla öne çıkan bir bilim insanını ağırlıyoruz. Bu araştırmalar, yalnızca veri güvenliğini artırmakla kalmayıp sağlık ve enerji gibi kritik alanlarda da dönüşüm yaratma potansiyeline sahip. 2024 Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası'nın sahibi, Prof. Dr. Mete Atatüre'yi kutluyorum ve bu madalya vesilesi ile Mete'nin çalışmalarının Türkiye'de daha da fazla tanınmasını ve kendisinin Koç Üniversitesi ile güçlü bir bağ kurmasını diliyorum. Mete'ye bundan sonraki çalışmalarında da başarılar."

"Bu vesileyle akademik hayata ilgi artsa benim için zaten en büyük ödül bu olur"

Prof. Dr. Mete Atatüre de ekibiyle gerçekleştirdiği araştırmaların bu şekilde ödüllendirilmesinin kendisi için çok kıymetli olduğunu, özellikle bu ödülün Türkiye'den gelmesinin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu dile getirdi.

Atatüre, "Bu vesileyle bir öğrenci daha bilime ilgi duysa, toplumun farklı kesimleri bilimi hayatlarına daha çok alsa, bilime saygı artsa, akademik hayata ilgi artsa benim için zaten en büyük ödül bu olur. Bu akşam burada olmamız aynı zamanda Türkiye'de bilimin kutlanması anlamına da geliyor. Buna önayak olduğunuz için çok şok teşekkür ederim. Bu kapsamda beni bu Bilim Madalyası'na layık gördükleri için sayın Rahmi Koç'a, ailesine ve Koç Üniversitesine içtenlikle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman ise Koç Üniversitesi'nin bu yıl 31'inci kuruluş yılını geride bıraktığını aktardı.

Yalman, "Bu heyecan verici serüvenin, Cumhuriyetimizin ilkeleriyle bezenmesi, onlardan güç alması, ne büyük bir gurur. Ne mutlu bizlere ki, tıpkı Atamızın bize vazife ettiği gibi Cumhuriyet'e, düşüncesi hür, vicdanı hür, anlayışı hür nesiller yetiştirebiliyoruz. Ülkemiz geleceğe heyecanla bakan çok parlak gençlerle dolu. Onların iyi eğitimli olmaları, eşitlik ve hürriyet içinde kendilerini serbestçe ifade edebilmeleri, fikir ve ifade özgürlüğü içinde gelişebilmeleri bizim vazgeçilmez vazifemiz." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Mete Atatüre'ye Bilim Madalyası - Son Dakika

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