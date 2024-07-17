PSA'nın Avrupa ve Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya bölgelerinin CEO'su Mersin Uluslararası Limanı'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu - Son Dakika
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Ekonomi

PSA'nın Avrupa ve Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya bölgelerinin CEO'su Mersin Uluslararası Limanı'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu

PSA\'nın Avrupa ve Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya bölgelerinin CEO\'su Mersin Uluslararası Limanı\'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu

PSA'nın Avrupa ve Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya bölgelerinin CEO'su Vincent NG, Mersin Uluslararası Limanı'nın (MIP) Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı. NG, kısa süre önce PSA'nın EuroMed bölgesi CEO'luğundan ayrılan David Yang'ın yerine geçti.

17.07.2024 13:31  Güncelleme: 13:32
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PSA'nın Avrupa ve Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya bölgelerinin CEO'su Vincent NG, Mersin Uluslararası Limanı'nın (MIP) Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı. NG, kısa süre önce PSA'nın EuroMed bölgesi CEO'luğundan ayrılan David Yang'ın yerine geçti.

2012 ile 2023 yılları arasında EuroMed ve Amerika kıtasının bölgesel CFO'su olarak görev yapan Vincent NG, 2006 ile 2008 yılları arasında MIP'de derin deniz terminalleri CFO'su olarak görev yaptı.

Mersin ziyareti sırasında MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singhile birlikte Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya gelen Vincent NG, MIP'nin Türkiye'nin büyüme hikayesine olan bağlılığını teyit etti.

Vincent NG, atanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi; "Mersin Limanı'nın ve bölgenin muazzam büyüme potansiyelini hayata geçirmek üzere MIP ekibi ve tüm paydaşlarla yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum. Özellikle East MedHub 2 genişleme projesinin tamamlanmak üzere olmasından dolayı heyecanlıyım, zira bu proje MIP'nin kapasitesini ve kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracaktır."

Vincent NG hakkında

PSA EuroMed ve MESA'nın mevcut bölgesel CEO'su olan Vincent NG, PSA iştirakleri ve ortak girişimlerinde bir dizi yönetim kurulunda görev yapıyor. Sorumlulukları arasında stratejik büyümeyi yönlendirmek, operasyonel mükemmelliği sağlamak ve EuroMed ve MESA'nın genişleyen pazarlarında ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmak yer alıyor. Aynı zamanda PSA International'ın Üst Yönetim Konseyinde de yer alan NG, bundan önce bir yıl boyunca PSA'nın tedarik zinciri çözümleri birimi olan PSA BDP'nin Kurumsal Büyüme CEO'su ve finans direktörü olarak görev yaptı.

NG, PSA'ya 1998 yılında muhasebede görev alarak katıldı ve o zamandan beri kuruluş içinde birçok farklı görevde bulundu. Aynı zamanda 2008 yılında MIP'i kuran ekibin CFO'su olarak görev yapmıştı.

NG, MIP'de geçirdiği 15 ayın ardından 2008 yılında PSA International'ın finans ekibinin başkan yardımcısı olmuş ve iki yıl sonra MESA Bölgesi CFO'luğuna terfi etmişti.

NG, 2012 ve 2022 yılları arasında PSA EuroMed ve Amerika (EMA) Bölgesel CFO'su olarak görev yaptı. Bu süre zarfında, MIP de dahil olmak üzere PSA'nın bölgedeki tüm iştiraklerinin ve ortak girişimlerinin finansal yönetiminden sorumlu olarak iş geliştirme stratejilerinin ve girişimlerinin yönetiminde kilit bir rol oynadı.

NG, Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi muhasebe bölümünden onur derecesiyle mezun olmuş, PSA'nın birçok projesinde önemli bir değişim katalizörü olarak yaptığı katkılardan dolayı 2016 yılında PSA Küresel Şampiyon Ödülünü almıştır. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi PSA'nın Avrupa ve Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya bölgelerinin CEO'su Mersin Uluslararası Limanı'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu - Son Dakika

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