PÜİS Genel Kurulu'nda UTTS Desteği Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

PÜİS Genel Kurulu'nda UTTS Desteği Açıklaması

PÜİS Genel Kurulu\'nda UTTS Desteği Açıklaması

PÜİS Genel Başkanı Okumuş, UTTS desteği ile kayıt dışılığı önlemeyi hedeflediklerini belirtti.

20.02.2025 10:45
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Ege Bölge Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Genel Başkan İmran Okumuş, "3 bin litrenin altındaki bayilere TİM ve TTO montaj, KDV dahil cihaz kullandırma kararı aldık. UTTS'ye dair amacımız, kayıt dışının önlenmesi, hazinenin soyulmaması ve çocuklarımızın geleceğinin çalınmamasıdır. Maliyet anlamında taleplerimiz karşılandığı için davamızı geri çektik" dedi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Ege Bölge Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir'de gerçekleştirildi. Balçova'da bulunan bir otelde düzenlenen toplantıda, günlük satışı 3 bin litrenin altında olan bayilere sağlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) desteği için imza töreni yapıldı. Genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, "Bu bölgede 300 civarında istasyon var. Genel kurul yüksek katılımla gerçekleşti. Özellikle son zamanda konuşulan UTTS ile ilgili merak edilenler vardı. UTTS'ye ilk başta karşıydık. Hatta dava da açtık. Fakat sonrasında taleplerimiz karşılandı. Bayilerin üzerine getirilen maliyetler düşürüldü. Biz de 3 bin litrenin altındaki bayilere TİM ve TTO montaj, KDV dahil cihaz kullandırma kararı aldık" diye konuştu.

Tim ve TTO'nun ülkemizde üretildiğinden de bahseden Okumuş, şunları kaydetti:

" Konya'da üretiliyor diye korkmuşlar. Bizim UTTS'ye dair amacımız, kayıt dışının önlenmesi, hazinenin soyulmaması ve çocuklarımızın geleceğinin çalınmamasıdır. Maliyet anlamında taleplerimiz karşılandığı için davamızı geri çektik. Kayıt dışı ile ilgili konunun akaryakıt bayilerinin lehine olduğunu destekliyoruz."

Toplantıya, sendika üyeleri, iş insanları ve sektör temsilcileri katıldı. Program sonunda Genel Başkan İmran Okumuş tarafından sendika üyelerine plaket takdimi yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, Sendika, Enerji, izmir, Ege, Son Dakika

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