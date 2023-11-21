Rahmi Koç: 2 milyon memur ve 200 vekil bu ülkeye yeter

Türkiye'nin önemli iş insanlarından biri olan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de nüfus artış hızının yüksek olduğunu belirten Koç, bunun ekonomiye olumsuz etkisi olduğunu söyledi. Gazete Oksijen'e röportaj veren Koç, bu ülkeye 200 vekilin ve 2 milyon memurun yeteceğini söyledi.

"BAŞIMIZA NE GELİYORSA NÜFUS ARTIŞINDAN GELİYOR"

Nüfus artışı nedeniyle hizmetlerin aksadığını belirten Koç, "Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor. Okul yetmiyor, gıda yetmiyor, eğitim yetmiyor. Hastane yetmiyor, hiçbir şey yetmiyor bugünkü durumda. Bir defa nüfusu kontrol etmemiz lazım." dedi.

"KENDİ YARATTIĞIMIZ KAYNAK KENDİMİZE YETMİYOR"

Koç sözlerine şöyle devam etti: "Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak zor. Çünkü kendi yarattığımız kaynak kendimize yetmiyor. Muhakkak dışarıdan kaynak icap ediyor. Bugün memlekette işsizlik çok. Bir kişiye iş bulmak için 60 binle 80 bin dolar arasında yatırım icap ediyor. Bu yatırımın gelebilmesi için de altyapının düzenlenip yerine oturtulması lazım.

"2 MİLYON MEMUR VE 200 VEKİL YETER"

Diyorlar ki, devlette 5.5 milyon kişi çalışıyor. Buna askerler dahil değil. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200'üyle rahatlıkla hallolur."