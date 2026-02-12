Ramazan öncesi marketler harekete geçti! Bir üründe fiyat sabitlendi - Son Dakika
Ekonomi

Ramazan öncesi marketler harekete geçti! Bir üründe fiyat sabitlendi

Ramazan öncesi marketler harekete geçti! Bir üründe fiyat sabitlendi
12.02.2026 20:39
KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan, Et ve Süt Kurumu işbirliğiyle ramazan boyunca indirimli ve sabit fiyatlarla donuk kıyma satacaklarını belirterek, "İş birliğimizin uzun süreli devam edeceğini düşünüyoruz" dedi. Buna göre, Tarım Kredi'nin kendi tesislerinde ürettiği 400 gramlık donuk kıyma 194 liradan, Et ve Süt Kurumu ile yapılan işbirliği kapsamında temin edilen 1 kilogramlık donuk kıyma da ramazan ayı boyunca 485 liradan sabit fiyatla tüketiciyle buluşacak.

Tarım Kredi KOOP Market'ler, ramazan ayı sonuna kadar donuk kıyma ürünlerini indirimli ve sabit fiyatlarla satışa sunacak.

1 KİLO KIYMA RAMAZAN AYI BOYUNCA 485 TL'YE SABİTLENDİ

Tarım Kredi'den yapılan açıklamaya göre, KOOP Market, donuk kıyma ürünüyle perakende sektöründe güçlü bir konum hedefliyor. Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak tercih edilen donuk et ürünleri, sağlıklı, kullanışlı ve uzun raf ömrüne sahip yapısıyla öne çıkıyor.

KOOP Market'te yer alacak donuk kıyma ürünleri, Et ve Süt Kurumunun (ESK) yüksek hijyen ve kalite standartlarına sahip tesislerinde üretiliyor. Soğuk zincir korunarak tüketiciye ulaştırılan ürünler, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir alternatif sunuyor.

Uygun fiyatlarla tüketiciye sunulacak ürünler, 14 Şubat Cumartesi gününden itibaren Türkiye genelindeki tüm KOOP Marketlerde satışta olacak. Tarım Kredi'nin kendi tesislerinde ürettiği 400 gramlık donuk kıyma 194 liradan, ESK ile yapılan işbirliği kapsamında temin edilen 1 kilogramlık donuk kıyma da ramazan ayı boyunca 485 liradan sabit fiyatla tüketiciyle buluşacak.

Ramazan öncesi fiyatlar sabitleniyor! Marketler harekete geçti, birçok üründe indirime gidildi

"SOĞUK ZİNCİRİ KIRMADAN TÜKETİCİLERİMİZLE BULUŞTURUYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan, Tarım Kredi ve ESK işbirliğinin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu bildirdi. Kozan, söz konusu işbirliğiyle önemli bir adım attıklarını belirterek, "Tüketicimizin ürünlere kesintisiz erişimini sağlamak adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve mağazalarımıza haftada en az iki kez ürün sevkiyatı gerçekleştireceğiz. Piyasanın en uygun fiyatlarıyla sunduğumuz donuk kıyma ürünündeki bu uygulama, ramazan ayıyla sınırlı kalmayarak yıl boyunca devam edecek." ifadelerini kullandı.

KOOP Market olarak ürünleri en uygun koşullarda tüketiciye sunma prensibiyle hareket ettiklerini aktaran Kozan, şöyle devam etti: "Sayılı marketimizde satışa sunduğumuz ESK donuk kıyma ürününü, tüketicilerimizden gelen yüksek talebi değerlendirerek tüm şubelerimizde satışa sunmak için harekete geçtik. ESK'nin farklı illerdeki tesislerinde yüksek hijyen standartlarında üretilen bu ürünleri soğuk zinciri kırmadan tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde gerek tüketicinin beğendiği bu uygulamayı daha ileri taşımak, gerekse tüketiciye sağlıklı ve güvenilir et ürünlerini sunmak adına bu işbirliğine imza attık."

Ramazan öncesi fiyatlar sabitleniyor! Marketler harekete geçti, birçok üründe indirime gidildi

"TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE FİYAT ARTIŞI ÖNGÖRMÜYORUZ"

Kozan, güçlü stoklarla tüketicilerin memnun olacağı bir uygulamayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, tüketicilerin, bir yıllık raf ömrü olan donuk kıyma ürününü güvenle alarak kullanabileceğini ve uzun süre saklayabileceğini ifade etti.

Ramazan ayında yalnızca et ürünlerinde değil, tüm temel gıda kategorilerinde de kampanya hazırlıkları içinde olduklarını belirten Kozan, KOOP Market olarak ürünleri doğrudan çiftçiden temin ettiklerini ve Tarım Kredi bünyesindeki modern et, süt, bakliyat ve yağ fabrikalarında işleyerek aracı olmadan tüketiciye ulaştırdıklarını bildirdi.

Kozan, bu modelle hem ülke ekonomisine hem de tüketici bütçesine katkı sağlamayı ve enflasyonla mücadeleye destek olmayı hedeflediklerini aktardı. Türkiye genelindeki satış noktalarını artırmaya devam ettiklerinin bilgisini veren Kozan, ramazanda temel gıda ürünlerinde fiyat artışı öngörmediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Orhan Kozan, Türkiye, Ekonomi, Kıyma, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Memis Deniz Memis:
    en pahalı market 0 0 Yanıtla
