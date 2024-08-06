Rekabet Kurulu, Samet Hazır Beton İnşaat Madencilik Lojistik Enerji Ltd. Şti'ye 6,6 Milyon TL İdari Para Cezası Verdi

Ekonomi

Rekabet Kurulu, Samet Hazır Beton İnşaat Madencilik Lojistik Enerji Ltd. Şti'ye 6,6 milyon lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Adana ve Osmaniye'de faaliyet gösteren hazır beton üreticileri hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma süreci devam ederken hakkında soruşturma açılan teşebbüslerden Oyak Çimento Fabrikaları AŞ (OYAK) ve MM Tiftik Kardeşler Nakliye İnşaat Emlak Petrol ve Tarım Ürünleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (TİFTİK) tarafından yapılan uzlaşma başvuruları sonucunda, OYAK'a 61 milyon 182 bin 782 lira ve TİFTİK'e 5 milyon 248 bin 175 lira idari para cezası uygulanmasına ve soruşturmanın bu teşebbüsler bakımından sonlandırılmasına karar verildiği anımsatıldı.

Soruşturma tarafları bakımından nihai olarak, Kurulun, Samet Hazır Beton İnşaat Madencilik Lojistik Enerji Ltd. Şti'nin fiyat tespiti ve bölge/müşteri paylaşımına yönelik rakipler arası bir anlaşma/uyumlu eyleme taraf olmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğini tespit edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu teşebbüse 6 milyon 574 bin 548 lira idari para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ ve KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ'nin Kanun'u ihlal ettiklerine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamadığı, bu nedenle anılan teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği belirtildi.