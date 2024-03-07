Rekabet Kurumu Başkanı: Çimento ve hazır beton sektörlerine 370 milyon lira ceza kesildi

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, çimento ve hazır beton sektörlerine yönelik son dönemde açtıkları soruşturmalarda 370 milyon lira idari para cezası kestiklerini belirterek, "Kurum, çimento ve hazır beton kartellerini tespit etmek için her türlü imkanını seferber ediyor." dedi.
Küle, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra açılan soruşturmalar başta olmak üzere çimento ve hazır beton sektörüne yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Tarihteki en büyük felaketlerden biri olarak 11 ilde yıkıma sebep olan deprem felaketinde binlerce vatandaşın evsiz kaldığını bildiren Küle, bölgenin hızlı şekilde yeniden imarı için çimento ve hazır beton ürünlerine rekabetçi pazar koşullarında ulaşılabilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
Küle, söz konusu sektörlere yönelik çalışmalarını deprem bölgesinde ve diğer illerde ciddiyetle sürdürdüklerini aktararak, "Kurum, çimento ve hazır beton kartellerini tespit etmek için her türlü imkanını seferber ediyor." diye konuştu.
"Her türlü ihbarı titizlikle ele alıyoruz"
Kurum olarak çimento ve hazır beton sektörlerindeki faaliyetleri yakından takip ettiklerini ve denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirten Küle, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aralık 2022'de Ankara ve Kırıkkale illerinde faaliyet gösteren 17 hazır beton üreticisi, Ocak 2023'te Adana ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren 5 hazır beton üreticisi için soruşturma süreci başlatıldı. Son olarak Ekim 2023'te Aydın'da faaliyet gösteren 19 hazır beton üreticisi ile Hatay ve Malatya illerimizde faaliyet gösteren 17 hazır beton ve çimento üreticisi hakkında soruşturma açıldı. Sektöre yönelik son dönemde açtığımız soruşturmalarda şu ana kadar yaklaşık 370 milyon lira idari para cezası kesildi."
Küle, halen devam eden soruşturmaların da olduğuna dikkati çekerek, "İncelemelerimiz yalnızca bu illerle sınırlı değildir. Rekabet Kurumuna yapılan her türlü ihbarı titizlikle ele alıyoruz. Kurum, şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de hazır beton ve çimento sektörlerini yakından takip etmeye, rekabeti kısıtlayıcı teşebbüs davranışlarını incelemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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