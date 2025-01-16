Renault Grubu 2024'te Satışlarını Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Renault Grubu 2024'te Satışlarını Artırdı

Renault Grubu, 2024'te dünya genelinde yüzde 1,3 büyüme ile 2,26 milyon araç sattı.

16.01.2025 16:47
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Renault Grubu, 2024'te dünya genelinde 2 milyon 264 bin 815 araç satışıyla 2023'e kıyasla yüzde 1,3 oranında büyüme kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Grubu, 2024 yılının finansal sonuçlarını paylaştı.

Geçen yıl, grubun markalarından Renault, 1 milyon 577 bin 351 (2023'e kıyasla yüzde 1,8 artış), Dacia, 676 bin 340 (2023'e kıyasla yüzde 2,7 artış), Alpine ise 4 bin 585 (2023'e kıyasla yüzde 5,9 artış) araç satışı gerçekleştirdi.

2024'te dünya geneli 2 milyon 264 bin 815 araç satşı yapan grup, Avrupa'da ise satışlarını yüzde 3,5 artırarak pazarın iki katı gelişme sağladı.

Renault Grubu'nun 2024 yılında en çok satış yaptığı 15 ülke arasında Fransa (541 bin 795) zirvede yer alırken, onu İtalya (205 bin 423) ve Türkiye (167 bin 262) takip etti.

En çok Sandero satıldı

Renault Grubu'nda geçen yıl, Dacia'nın "Sandero" modeli, tüm kanallarda en çok satan otomobil oldu.

Renault markası, "Uluslararası Oyun Planı" kapsamında, "Kardian" modeliyle Brezilya'da satışlarını yüzde 10,3 oranında artırdı. Renault'nun Güney Kore yapılanmasının ilk aracı "Grand Koleos"un tanıtımı sayesinde, ülkedeki satışlar yüzde 80,6 oranında yükseldi.

Değer odaklı ticaret politikasını sürdürmeye devam eden Renault Grubu'nun, Avrupa'daki perakende müşterilerine yaptığı satışlar, grup satışlarının yüzde 63'ünden fazlasını temsil etti. Avrupa'daki C ve üzeri segment satışlar ise grup satışlarının yüzde 30'unu oluşturdu.

Renault markası, bu yıl "Scenic E-Tech Elektrikli", "Symbioz" ve "Rafale" modellerini pazara sunarken, Dacia ise bahar aylarında bayilerde satışa sunulacak "Bigster" modelini tanıttı.

Elektrikliye geçiş hamlesine devam eden Renault Grubu'nun geçen yıl Avrupa'daki satışlarının yüzde 34,7'si, elektrikli araçlardan oluştu. Hibrit araç satışları ise yüzde 45 artarak grup satışlarının yüzde 25,5'ini meydana getirdi.

2024'te Renault markası satışlarının yüzde 13'ü, elektrikli modeller üzerinden gerçekleşti. Fransa'da ekim ayından bu yana satışa sunulan "Renault 5 E-Tech Elektrikli", kasım ve aralık aylarında en çok satan elektrikli otomobil oldu.

Grup, 2025'te 2 makyajlı model hariç 7 model pazara sunacak.

Kaynak: AA

Otomobil, Renault, Ekonomi, Finans, Dacia, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Renault Grubu 2024'te Satışlarını Artırdı - Son Dakika

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