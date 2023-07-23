Resmi Gazete'de yayınlandı! İlaç fiyatlandırmasında Euro kuruna yüzde 30,5 zam yapıldı - Son Dakika
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Resmi Gazete'de yayınlandı! İlaç fiyatlandırmasında Euro kuruna yüzde 30,5 zam yapıldı

23.07.2023 00:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlanan kararı ile ilaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kuruna yüzde 30,5 oranında zam yapıldı. Kararda, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Avro değeri 2023 yılı Temmuz ayında 14,0387 TL olarak belirlendi. Ayrıca, fiyat korumalı ürünlerde 48,41 TL ve diğer ürünlerde 25,30 TL olarak güncellenen barem değerleri de yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri, temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi.

YÜZDE 30,5 ZAM

'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri, Temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. Artışla, fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu.

"4 TL'YE KADAR OLAN ARTIŞLAR DİKKATE ALINMAYACAK"

Karar ile; dönemsel Euro değeri güncellemesinde, geçici 7'nci madde kapsamında uygulanan 4 TL'ye kadar olan artışlar dikkate alınmayacak. Güncelleme sonrasında uygulanacak olan 4 TL'ye kadar olan artışlar, TL değerinde değişiklik yapılmadan ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı! İlaç fiyatlandırmasında Euro kuruna yüzde 30,5 zam yapıldı
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Resmi Gazete'de yayınlandı! İlaç fiyatlandırmasında Euro kuruna yüzde 30,5 zam yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayınlandı! İlaç fiyatlandırmasında Euro kuruna yüzde 30,5 zam yapıldı - Son Dakika
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