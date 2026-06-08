Restoranda servis ücreti şoku: Bakanlık ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri mağdur eden, mevzuata aykırı ve haksız kazanç sağlayan işletmelere karşı denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul'un gözde eğlence ve turizm merkezlerinden Beyoğlu’nda faaliyet gösteren bir restoran, müşterilerinden usulsüz şekilde tahsil ettiği "servis ücretleri" ve gizli menü fiyatları nedeniyle adeta ceza yağmuruna tutuldu.

69 AYRI ADİSYONDA "SERVİS ÜCRETİ" TUZAĞI

Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından söz konusu restoranda gerçekleştirilen detaylı denetimlerde, işletmenin 6 Haziran tarihinde müşterilerine kestiği hesaplar mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, tam 69 ayrı adisyonda tüketicilerden mevzuata aykırı olarak "servis ücreti" adı altında ilave paralar tahsil edildiği suçüstü tespit edildi. Bakanlık, sadece bu usulsüzlük nedeniyle restorana 274 bin 137 lira idari para cezası uyguladı.

MENÜDE OLMAYAN ÜRÜNLERİ SATTILAR: BİR CEZA DAHA!

Restorandaki usulsüzlükler servis ücretiyle de sınırlı kalmadı. Ekiplerin iş yerinde yaptığı incelemede, satışa sunulan tam 72 ürünün fiyat bilgisinin, işletmenin giriş kısmında yasal olarak bulunması gereken menüde yer almadığı belirlendi. Müşterilerin kapıda fiyatını göremediği bu gizli ürünler için de işletmeye ayrıca 286 bin 56 lira idari yaptırım uygulandı.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI KURULUNA SEVK EDİLDİ

Denetim personeli, restoranda satılan 6 farklı üründe ise piyasa koşullarının üzerinde, fahiş ve haksız fiyat artışları yapıldığını saptadı. Fiyat oyunu yapılan bu ürünler hakkında derhal yasal inceleme başlatılırken, hazırlanan dosya cezai işlem yapılmak üzere Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

BAKANLIKTAN NET MESAJ: "DENETİMLER TAVİZSİZ SÜRECEK"

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada, piyasalarda adil ve şeffaf bir ticaret düzeninin sağlanması vurgulandı. Tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve haksız kazanç sağlayan fırsatçılarla etkin mücadele edilmesi amacıyla, benzer denetimlerin tüm Türkiye genelinde tavizsiz ve kararlı bir şekilde devam edeceği kararlılıkla ifade edildi.