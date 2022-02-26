Rize-Artvin Havalimanı'nda ince işçilik devam ediyor - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı'nda ince işçilik devam ediyor

26.02.2022 10:35
Rize-Artvin Havalimanı'nda ince işçilik devam ediyor

Yapımı süren ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nın pisti tamamlanırken çevre yolunun ise yüzde 75'lik kısmında çalışmalar bitti.

Yapımı süren ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nın pisti tamamlanırken çevre yolunun ise yüzde 75'lik kısmında çalışmalar bitti.

Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Pisti tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı terminal binaları ve çay yaprağı şeklinde olacak giriş tagı ile çay bardağı şeklindeki kule de şekillendi.

Altyapı inşaatında pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda şerit saha düzeltmeleri devam ederken çevre yolu imalatında yüzde 75'lik bir tamamlama, tel örgü imalatında yüzde 84'lük tamamlama, genel elektrik işlerinin ise yüzde 86'lık tamamlama sağlandı. Öte yandan VOR istasyonu alt temel kurulumuna başlanarak, VOR istasyonu yakınında kurulacak olan NDB için de gerekli hazırlıklar ve altyapı çalışması başladı.

Üst yapı inşaatında ise Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) binası ile teknik blok kulede sona yaklaşılan Rize-Artvin Havalimanı'nda terminal binamızda ise yüzde 80 seviyesinde çalışmalara devam ediliyor.

Rize-Artvin Havalimanı'nda yüzde 87 oranında üst çalışmaları tamamlanırken, çevre düzenlemelerine de başlanan projede peyzaj çalışmaları devam ediyor. Doğu tarafından başlayarak ağaçlandırma çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiği projede ayrıca havalimanının Özel Güvenlik Bölgesi ilanı ile ilgili her türlü çalışma yapılarak Rize Valiliğinin de onayı ile ilgili bakanlıktan onay alındı ve Cumhurbaşkanlığına gönderildi. - RİZE

Rize-Artvin Havalimanı'nda ince işçilik devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı'nda ince işçilik devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı'nda ince işçilik devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı'nda ince işçilik devam ediyor

YORUMLAR
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Rize Artvin Havalimanı, Karadeniz Bölgesi, Türkiye, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı'nda ince işçilik devam ediyor - Son Dakika


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