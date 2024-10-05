Rize\'de Hamsi Fiyatları Palamudu Geçti

Ekonomi

Devam eden balık av sezonunda palamudun yanı sıra denizin incisi hamsi de Rize'de tezgahlarda boy göstermeye başladı.

Karadeniz'in incisi olan ve düşük bütçeli ailelerin daha çabuk ulaştığı hamsi bu kez palamut fiyatlarına nazaran el yaktı. Palamut tanesi 100 TL'den satılırken, hamsi avının az olmasından ötürü kilogramı 200 TL'den satılıyor.

Hamsinin kilogramının 200 TL'den tezgaha indiğini dile getiren balıkçı esnafı Murat Kurt, palamutta uygun fiyatların devam ettiğine dikkat çekerek "Hamsinin kilosu 200 TL. Balıklarımızın, deniz ürünlerimizin hepsinde bol bol vitamin var. A, B, C, D, E, F, G vitaminleri, hepsi mevcut. Balık yedin mi tüm vitamini alıyorsun. Fiyatlar şuan normal seyrinde. Palamutta kilolukların tanesi 100 TL, 600 gramlıklar 75 TL. Fiyatlar normal yani uygun. 1 balık 1 kilo geliyor" ifadelerini kullandı. - RİZE