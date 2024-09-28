Rize\'de Uluslararası Lojistik Forumu

Ekonomi

Rize'de Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu düzenlenerek 'Karadeniz bölgesinde lojistik ve ulaştırma' konuları ele alındı.

Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu Rize'de düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen foruma Karadeniz Ülkeleri temsilcileri katıldı. Rize'nin ev sahipliği yapıldığı forumda 'Karadeniz bölgesinde lojistik ve ulaştırma' konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da düzenlenen Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği video mesajda, "Geniş Karadeniz bölgesinin lojistik ve ulaştırma imkanlarının ele alınacağı Uluslararası Karadeniz Rize - Ayder Forumunu hayırlara vesile olmasını diliyorum. Salgın hastalıklar ve bölgemizdeki krizler, lojistik ve ulaştırma altyapısının ekonomik kalkınma açısından önemini bizlere tekrar hatırlatıyor. Karadeniz coğrafyası içinde yer alan tüm ülkelerde ticareti geliştirecek malların ve ulaştırma hizmetlerinin teslimat sürelerini kısaltacak lojistik ağların geliştirilmesine ihtiyaç duymaktayız. Rize'deki yüksek teknolojili endüstriyel gelişim bölgesi olan İyidere Lojistik Merkezinin bu çabalara ciddi katkı yapacağı inancındayız. Karadeniz bölgesinin küresel gemi inşa pazarında kilit bir oyuncu olarak konumlanması da önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Orta Asya ve Hazar bölgesinden Batı ile Doğu'yu Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yolları Karadeniz bölgesi üzerinden geçiyor. Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor. Karadeniz bölgesindeki ulaştırma ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi ile inşallah bu ivme daha da hızlanacaktır. Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların geniş bir alanda meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde Karadeniz bölgesinin hak ettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum. Kendi alanında seçkin isimlerinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Karadeniz Rize - Ayder Forumunun bizlere bu mücadelemizde yardımcı olacağı kanaatindeyim" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen forumda konuş Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin Rize İl Genel Meclisi'nde görev yaptıkları sırada ortaya koydukları lojistik merkez projesinin bugün inşaat çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek "Bugün Rize Ayder forumundayız. Lojistik ve ulaşım ekseninde önemli değerlendirmeleri yapacağız. Sayın Belediye Başkanımızla aynı meclisteyken dedik ki Rize'de bir lojistik merkez yapılabilir mi? Bu meseleyi bir tartışalım diyerek il genel meclisinde 2013 yılında bir karar almıştık. Bu karar bugün belki de yapım aşamasındaki ilk değerlendirmeleri olacak. O günden bugüne kadar o zaman il genel meclisinde bulunan arkadaşlarıma, ticaret odasına, ticaret borsasına Recep Tayyip Erdoğan üniversitemizin çok değerli rektörlerine ve bu işe destek veren arkadaşlarımız sayın bakanımız bize destek vermişlerdi. Günün sonunda Sayın Cumhurbaşkanımıza iletildiğinde dedi ki Rize bir marka şehir ve bu marka şehre havaalanı yakışır. Lojistik merkez yakışır. Kentsel dönüşüm yakışır. Şehir hastanesine yakışır ve birçok bir çok devlet yatırımlarının yakıştığı bir marka şehir haline geldi. Bugün de inşallah bununla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise ulaşımın önemine değinerek "Tarih boyunca en önemli ülkelerin gelişmesine en önemli katkıyı sunan ulaşımdır. Biz tarihe baktığımız zaman mal ve hizmeti en hızlı, en güvenilir, en sürdürülebilir yollardan, hangi devletler getirebilmişse, hangi organizasyonlar yapabilmişse onların hem kültür ve medeniyetin gelişmesine katkıda bulunmuşlar hem de o bölgelerdeki ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Bu anlamda bilgiyi en hızlı ulaştırabilen, en güvenli yollardan ulaştırabilen yine mal ve hizmeti en hızlı, güvenilir, sürdürülebilir yollardan ulaştırılabilen, organizasyonlar kendi bölgelerinde daha rekabetçi olabilmişler. Medeniyetlerine ve dünya medeniyetine de çok katkıda bulunabilmişlerdir diye görüyoruz. Bu anlamda Karadeniz etrafındaki devletlerin bugün burada beraber olması dünyada mal ve hizmetin aktarılmasında bilgi transferinde bulunuyor. Ulaşım ve lojistik sadece bilgiyi malı ve hizmeti değil aynı zamanda kültürü, folkloru, gastronomiyi, medeniyeti her şeyi birbirine entegre etmeye başlıyor. Ciddi bir auraya, ciddi bir sinerjiye dönüştürülebiliyor. Bu anlamda bu forumun çok önemi var. Belki bu yıl Tema olarak ulaşım ve lojistik ama gelecek yıllarda da farklı temalarla beraber düzenlenir" şeklinde konuştu.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da Ayder'in Davos gibi uluslararası ülkelere ev sahipliği yapabilecek bir merkez haline getirme yolunda çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla şereflendirdiği forumumuzda özellikle Ayder'i Davos gibi dünya meselelerinin ulusal, uluslararası konuların tartışıldığı bir merkez yapma vizyonu doğrultusundayız. Bu organizasyonumuz bu hedefe giden yolda önemli bir başlangıç, önemli bir adım olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz Karadeniz Bölgesi'nde lojistik ve ulaştırma konusu bu forumun her yıl farklı konularla yapmayı planladığımız ilk konumuz ve ilk başlığımızdır. Amacımız Ayder'in dünya liderlerinin, iş insanlarının, akademisyenlerin bir araya gelip konuların tartışıldığı ve yol haritalarının çıkarıldığı bir merkez haline getirmektir. İnşallah kıymetli konuşmacıların da ifade ettikleri gibi bu forumun önümüzdeki yıllarda da farklı temalarla gerçekleşeceğini burada hep birlikte ifade etmek istiyoruz" dedi.

Konferansın ardından heyet tarafından İyidere ilçesinde inşaatı devam eden Lojistik Merkezi ziyaret edilerek brifing alındı. - RİZE