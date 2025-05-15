Roman Kahramanları Festivali 10. Yılını Kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Roman Kahramanları Festivali 10. Yılını Kutluyor

Maltepe Üniversitesi ve İMEV işbirliğiyle düzenlenen festival, gençlerin kültür ve sanat yaşamını zenginleştiriyor.

15.05.2025 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Üniversitesi ve İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) işbirliğiyle bu sene 10'uncusu düzenlenen "Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali" ile gençlerin kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

Mitoloji ve edebiyat temasıyla Maltepe Üniversitesi yerleşkesinde ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen üç günlük organizasyon, yarına kadar devam edecek.

Maltepe Üniversitesi ve İMEV işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda, gerçek ve hayal ürünü roman kahramanlarından yola çıkarak geçmişe ve bugüne tanıklık edilmesi, kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesi hedefleniyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Maltepe Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında, tüm okullar festivale katkı sunabilecek.

Halka ve tüm öğrencilere açık festivalin bu yılki ana temalarından mitolojinin Türk ve dünya edebiyatına etkisi ve romanlara yansıtılması, katılımcılar tarafından canlandırılan etkinliklerle organizasyonda sunuluyor.

"Mitoloji sözlü kültürden doğarak gelir"

Festivalde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Maltepe Üniversitesi İstanbul Marmara Eğitim Vakfı Müdürü Zeynep Fetanet Demirhan, okullarında kendi aralarında başlattıkları "roman kahramanları" temsilini, böyle bir organizasyonla yaymaya öncülük ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Festivalin bu yılki temalarına değinen Demirhan, "Mitoloji bir toplumda sözlü kültürden doğarak gelir. Sözlü olarak anlatılır. Biz de temamızı belirlerken, o günün şartlarında da güncel olan, gençlerin ilgisini çekebilecek konulara eğiliyoruz. Konuları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatını da göz önünde bulundurarak belirliyoruz." dedi.

Festivalin ilkini 2012'de gerçekleştirdiklerine ve okullar arası çok rağbet gören bir organizasyona dönüştürdüklerine değinen Demirhan, gençlere hitap eden organizasyonun dijital çağda sürmesini arzuladıklarını belirtti.

Oyunlarda, filmlerde ve romanlarda birçok mitolojik öğenin kullanılmaya devam ettiğini aktaran Demirhan, "Mesela, Dede Korkut'taki kurdun yol göstericiliği, hala günümüzdeki filmlerde karşımıza çıkabiliyor. Yani, bu konuları yeniden güncelleme veya gündeme getirme yönünde gayretimiz yok. Zaten hep gündemde, gençlerin de gündeminde." değerlendirmesinde bulundu.

Festivale katılan gençleri izleyici ve okuyucu konumundan öteye taşımayı amaçladıklarını belirten Demirhan, şunları kaydetti:

"Gençleri beğendikleri kostümleri, yani kahramanların kostümlerini giydirerek hikayenin içine dahil ediyoruz. Festival sayesinde, kitap okuma alışkanlıkları çok arttı. Özellikle buraya katılmak ve o kostümleri giymek için yeni kitaplar okuyorlar. Yazarlık konusunda da onlara cesaret veriyoruz. Buradaki yazarlarla söyleşilere katılıyorlar. Bu söyleşilerde, 'Nasıl yazar olabilirim? Ben de yazmak istiyorum.' diyen öğrenciler çıktı. Gelecekte onların da yazar olarak karşımıza çıkacağını düşünüyoruz."

Festivalin 10 yıllık gelişiminde hızlı bir ivmeyle büyüdüğünü vurgulayan Demirhan, yaşanan yoğun ilgi nedeniyle ilerleyen dönemlerde organizasyonun uluslararası boyutlara taşınabileceğini dile getirdi.

Geçen yıl festivale 1500 öğrencinin katıldığını aktaran Demirhan, "Festivale, edebiyata yakından uzaktan ilgi duyan pek çok konuğumuz katıldı. Organizasyon, çok hızlı büyüyor, çok sevildi. Buradaki etkinliğin haricinde, okullarda öğrenciler, kendi aralarında da roman kahramanları yapmaya başladı. Bunların haberini alıyoruz. Böyle bir şeye biz öncülük ettiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Demirhan, festivalin geniş bir danışma kurulu bulunduğunu, yaşanılan güncel olaylara, süreçlere, çocukların ilgisine bakarak temaları belirlediklerini, gelecek yıl da kurul değerlendirmesinin ardından konuların belirleneceğini ifade etti.

Arkeoloji etkinlikleri yapılacak

Troya Müzesi'nde Uzman Arkeolog Fecri Polat da festivalin ismini heyecan verici bulduğunu, 2018'den bu yana organizasyona düzenli olarak katıldığını söyledi.

Polat, "Bunun sebebi, 2018'in Troya yılı olmasıydı. Troya kazı ekibindenim ve o yıl festivalin konusu, Homeros ve Troya'ydı. Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girişinin 20. yılı vesilesiyle, festivale dahil olduk." şeklinde konuştu.

Mitolojinin kaynakları arasında Homeros'un destanları "İlyada" ile "Odysseia"nın çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Polat, festivalde katılacakları programlara ilişkin şunları kaydetti:

"Troyalılar Geliyor' diye bir program hazırladık. Bu kapsamda, 14 Mayıs'ta Maltepe Üniversitesi kampüsünde ilkokul öğrencilerine yönelik kazı deneyimi havuzları oluşturduk. Arkeoloji kazısı nasıl yapılır? Bunun tekniği nedir? Kültür koruyuculuğu nedir? Çocuklara bunları empoze etmeye çalıştık ve festivalde bu kapsamda programlara katılacağız. Sunumlarımız olacak."

Kaynak: AA

Roman Kahramanları, Kültür Sanat, Edebiyat, Festival, istanbul, Maltepe, Ekonomi, Kültür, Eğitim, Sanat, AKM, AKM, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Roman Kahramanları Festivali 10. Yılını Kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap
Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı
Hindistan’da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı Hindistan'da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı
Arif Kocabıyık tahliye edildi Arif Kocabıyık tahliye edildi
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam

16:00
Konya’da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:09
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yaz tatili geç başlıyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
23:11
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:02
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
22:51
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
22:37
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray
22:21
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
22:14
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti
Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 16:41:42. #7.12#
SON DAKİKA: Roman Kahramanları Festivali 10. Yılını Kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.