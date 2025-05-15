Roman Kahramanları Festivali 10. Yılını Kutluyor

Maltepe Üniversitesi ve İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) işbirliğiyle bu sene 10'uncusu düzenlenen "Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali" ile gençlerin kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

Mitoloji ve edebiyat temasıyla Maltepe Üniversitesi yerleşkesinde ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen üç günlük organizasyon, yarına kadar devam edecek.

Maltepe Üniversitesi ve İMEV işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda, gerçek ve hayal ürünü roman kahramanlarından yola çıkarak geçmişe ve bugüne tanıklık edilmesi, kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesi hedefleniyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Maltepe Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında, tüm okullar festivale katkı sunabilecek.

Halka ve tüm öğrencilere açık festivalin bu yılki ana temalarından mitolojinin Türk ve dünya edebiyatına etkisi ve romanlara yansıtılması, katılımcılar tarafından canlandırılan etkinliklerle organizasyonda sunuluyor.

"Mitoloji sözlü kültürden doğarak gelir"

Festivalde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Maltepe Üniversitesi İstanbul Marmara Eğitim Vakfı Müdürü Zeynep Fetanet Demirhan, okullarında kendi aralarında başlattıkları "roman kahramanları" temsilini, böyle bir organizasyonla yaymaya öncülük ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Festivalin bu yılki temalarına değinen Demirhan, "Mitoloji bir toplumda sözlü kültürden doğarak gelir. Sözlü olarak anlatılır. Biz de temamızı belirlerken, o günün şartlarında da güncel olan, gençlerin ilgisini çekebilecek konulara eğiliyoruz. Konuları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatını da göz önünde bulundurarak belirliyoruz." dedi.

Festivalin ilkini 2012'de gerçekleştirdiklerine ve okullar arası çok rağbet gören bir organizasyona dönüştürdüklerine değinen Demirhan, gençlere hitap eden organizasyonun dijital çağda sürmesini arzuladıklarını belirtti.

Oyunlarda, filmlerde ve romanlarda birçok mitolojik öğenin kullanılmaya devam ettiğini aktaran Demirhan, "Mesela, Dede Korkut'taki kurdun yol göstericiliği, hala günümüzdeki filmlerde karşımıza çıkabiliyor. Yani, bu konuları yeniden güncelleme veya gündeme getirme yönünde gayretimiz yok. Zaten hep gündemde, gençlerin de gündeminde." değerlendirmesinde bulundu.

Festivale katılan gençleri izleyici ve okuyucu konumundan öteye taşımayı amaçladıklarını belirten Demirhan, şunları kaydetti:

"Gençleri beğendikleri kostümleri, yani kahramanların kostümlerini giydirerek hikayenin içine dahil ediyoruz. Festival sayesinde, kitap okuma alışkanlıkları çok arttı. Özellikle buraya katılmak ve o kostümleri giymek için yeni kitaplar okuyorlar. Yazarlık konusunda da onlara cesaret veriyoruz. Buradaki yazarlarla söyleşilere katılıyorlar. Bu söyleşilerde, 'Nasıl yazar olabilirim? Ben de yazmak istiyorum.' diyen öğrenciler çıktı. Gelecekte onların da yazar olarak karşımıza çıkacağını düşünüyoruz."

Festivalin 10 yıllık gelişiminde hızlı bir ivmeyle büyüdüğünü vurgulayan Demirhan, yaşanan yoğun ilgi nedeniyle ilerleyen dönemlerde organizasyonun uluslararası boyutlara taşınabileceğini dile getirdi.

Geçen yıl festivale 1500 öğrencinin katıldığını aktaran Demirhan, "Festivale, edebiyata yakından uzaktan ilgi duyan pek çok konuğumuz katıldı. Organizasyon, çok hızlı büyüyor, çok sevildi. Buradaki etkinliğin haricinde, okullarda öğrenciler, kendi aralarında da roman kahramanları yapmaya başladı. Bunların haberini alıyoruz. Böyle bir şeye biz öncülük ettiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Demirhan, festivalin geniş bir danışma kurulu bulunduğunu, yaşanılan güncel olaylara, süreçlere, çocukların ilgisine bakarak temaları belirlediklerini, gelecek yıl da kurul değerlendirmesinin ardından konuların belirleneceğini ifade etti.

Arkeoloji etkinlikleri yapılacak

Troya Müzesi'nde Uzman Arkeolog Fecri Polat da festivalin ismini heyecan verici bulduğunu, 2018'den bu yana organizasyona düzenli olarak katıldığını söyledi.

Polat, "Bunun sebebi, 2018'in Troya yılı olmasıydı. Troya kazı ekibindenim ve o yıl festivalin konusu, Homeros ve Troya'ydı. Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girişinin 20. yılı vesilesiyle, festivale dahil olduk." şeklinde konuştu.

Mitolojinin kaynakları arasında Homeros'un destanları "İlyada" ile "Odysseia"nın çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Polat, festivalde katılacakları programlara ilişkin şunları kaydetti:

"Troyalılar Geliyor' diye bir program hazırladık. Bu kapsamda, 14 Mayıs'ta Maltepe Üniversitesi kampüsünde ilkokul öğrencilerine yönelik kazı deneyimi havuzları oluşturduk. Arkeoloji kazısı nasıl yapılır? Bunun tekniği nedir? Kültür koruyuculuğu nedir? Çocuklara bunları empoze etmeye çalıştık ve festivalde bu kapsamda programlara katılacağız. Sunumlarımız olacak."