Rosatom, Afrika Video Yarışması Kazananlarını Açıkladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, 8'incsi düzenlenen " Afrika'yı Güçlendiren Atomlar" video yarışması kazananlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, katılımcılar, Rus nükleer endüstrisinin 80'inci yılı onuruna yapılan "Afrika'yı Güçlendiren Atomlar" video yarışmasında bu yıl, "Geçmişin onuru", "Günün ilhamı" ve "Geleceğin rüyası" olmak üzere üç yaratıcı temayı yansıtan kısa videolara yer verildi. Yarışmaya Afrika genelinde 50'den fazla başvuru yapıldı.

Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Namibya, Burkina Faso ve diğer ülkelerden önde gelen uzmanların da bulunduğu uluslararası jürinin değerlendirmelerine göre, Güney Afrika, Mısır, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burundi ve Namibya'dan 13 kazanan seçildi.

Kazananlar Rusya'ya giderek Moskova'daki VDNKh'de (Halk Ekonomisi Başarıları Sergisi) bulunan Atom Pavilionu gibi nükleer endüstrisi tesislerini ziyaret edecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Orta ve Güney Afrika Genel Müdürü Ryan Collyer, Rus nükleer endüstrisinin 80'inci yılında genç Afrikalıların temayla bu kadar düşünceli bir şekilde ilgilendiğini görmenin anlamlı olduğunu belirterek, "Bu sesler sadece ilgi çekici hikayeler anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilirlik, yenilik ve bilimsel alışverişe dayanan bir gelecek vizyonunu şekillendirmeye de yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.