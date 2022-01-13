RS Boyasız Onarım, Marmaris'teki dolu yağışının ardından araç kabulüne başladı

RS Otomotiv Grubu, 8 Ocak'ta Muğla'da yaşanan dolu yağışının hemen ardından "RS Boyasız Onarım" markası ile hasarlı araçların onarımı için gerekli hazırlıkları hızlı bir şekilde tamamlayarak araç kabulüne başladı.

RS Otomotiv Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, tüm Türkiye'de hizmet veren RS Otomotiv Grubu, dolu afetine yakalanan sürücülerin Muğla'da RS Boyasız Onarım markası ile yanında oldu.

2017 ve 2020 yılında İstanbul'da yaşanan dolu yağışında 15 bine yakın aracın dolu hasar onarımını gerçekleştiren RS Otomotiv Grubu, Marmaris'te yaşanan dolu yağışının hemen ardından ilk saatlerde 150 araç için başvuru aldı ve araçların onarımı için gerekli hazırlıkları tamamladı.

"Dolu yağışlarına karşı alınacak en iyi önlem battaniye değil, kaskodur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen RS Boyasız Onarım Marka Başkanı Eray Afet, dolu yağışı sonrasında ilk saatlerde 150'ye yakın başvuru aldıklarını ve araçları onarım için kabul etmeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2017 ve 2020 yıllarında İstanbul'da yaşanan dolu yağışında kısa sürede 15 bin aracın dolu hasarı onarımını gerçekleştirerek çok önemli bir tecrübe edinmiştik. Bu tecrübe ile hızlı bir şekilde gerekli hazırlıkları tamamlayıp hasarlı araçları servislerimize almaya başladık. Dolu hasarının boyasız göçük düzeltme tekniği ile onarılması gerektiğini tekrar bu vesileyle hatırlatmak istiyoruz. Özellikle Marmaris ilçemizde etkili olan dolu yağışı sebebiyle ortalama 1.500 aracın hasar gördüğünü tahmin ediyoruz. Tüm Marmaris halkına geçmiş olsun. Dolu yağışlarına karşı alınacak en iyi önlem battaniye değil, kaskodur."