Rusya-Çin Kuzey Denizi Toplantısı Yapıldı

Ekonomi

Rusya-Çin Hükümet Başkanları Düzenli Toplantıları Hazırlık Komisyonu Kuzey Denizi Rotası (NSR) İş Birliği Alt Komisyonu'nun ilk toplantısı St. Petersburg'da gerçekleştirildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu toplantıya Rusya tarafından Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni temsilen de Ulaştırma Bakanı Liu Wei başkanlık etti.

Rusya-Çin Hükümet Başkanları Düzenli Toplantıları Hazırlık Komisyonu Kuzey Denizi Rotası (NSR) İş Birliği Alt Komisyonu'nun ilk toplantısı St. Petersburg'da bulunan Tavrichesky Sarayı'nda gerçekleştirildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Likhachev toplantının açılış konuşmasında şunları kaydetti:

"Alt komisyonun ilk toplantısını gerçekleştiriyor olmamıza rağmen, ülkelerimiz arasında deniz taşımacılığının güvenliği konusunda bir dizi özel anlaşma yapmış bulunuyoruz. Diğer önemli konularda da oldukça verimli bir iş birliği geliştiriyoruz. Alt Komisyonun bundan sonraki çalışmaları için de güçlü bir temel oluşturduğumuza inanıyorum."

Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei ise her iki tarafın da ortak çalışmalar konusunda bir dizi önemli konuda anlaşmaya vardığını belirtti.

Alt Komisyonun kurulmasına ilişkin karar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2023'te Çin'e gerçekleştirdiği devlet ziyaretinin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin sonuçlarının ardından bu yılın mayıs ayında açıklanmıştı.

Ortak faaliyetler ise seyrüsefer güvenliği, Kuzey Deniz Rotası boyunca kargo trafiğinin planlanması ve büyümesinin sağlanması, lojistik rotaların geliştirilmesinde yardım ile meteorolojik ve diğer koşullar hakkında bilgi alışverişini kapsıyor.