Rusya'dan Kırgızistan'a Rüzgar Santrali - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'dan Kırgızistan'a Rüzgar Santrali

Rosatom, Kırgızistan'da 10 MW kapasiteli rüzgar santrali inşası için tören düzenledi.

14.09.2024 11:18
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Rusya dışındaki 10 megavat kapasiteli ilk rüzgar santrali inşası için tören düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, santral Kırgızistan'ın Issık Gölü bölgesindeki Kok Moinok-Pervoye kasabası yakınlarında inşa edilecek.

Halihazırda rüzgar ölçümlerinin yapıldığı sahada, santralin inşasına 2025'te başlanması planlanıyor. Tesisin 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Proje, Rusya ve Kırgızistan'ın ortak çabalarıyla hayata geçiriliyor.

Rüzgar enerjisi santralinin inşası ile temiz rüzgar enerjisinin kullanımının artırılması sağlanırken, fosil enerji kaynaklarına bağımlılığın azaltılması ve küresel pazarlarda da olmak üzere daha iyi rekabet koşullarının yaratılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Yenilenebilir Enerji AŞ Genel Müdürü Grigory Nazarov, rüzgar santrali inşası sayesinde Kırgızistan ile yakın iş birliğinin temellerinin atıldığını vurgulayarak, "Kırgızistan yönetimine ve Kırgızistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı'na projenin hayata geçirilmesi aşamasında verdikleri destek için minnettarım. İş birliğimizin daha da güçleneceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

-"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için önemli bir adım"

Kırgızistan Başbakanı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Akılbek Caparov da ülkede yılda 300'ü aşkın günün güneşli geçtiğini ve buradaki rüzgarın gücünün halk efsanelerine ilham verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yeşil ekonomi gibi önemli konuları Birleşmiş Milletler kürsüsünde gündeme getirmişti. O dönemde, bu girişimler birçok kişiye gerekli kaynaklardan yoksun bir hayal gibi görünüyordu. Ancak tüm bu şüphelere rağmen, bugün bu girişimleri hayata geçirmeye başladık ve Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için önemli bir adım attık."

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, projenin Kırgızistan'da yeni bir temiz enerji sektörünün oluşturulması yönünde atılmış bir başka adımı teşkil ettiğini ifade etti.

Overçuk, yeni enerji kapasitelerinin yaratılmasının Issık Gölü bölgesinin ve bir bütün olarak Kırgızistan'ın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya'dan Kırgızistan'a Rüzgar Santrali - Son Dakika

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