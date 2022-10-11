Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Petrol piyasalarında) Attığımız adımlar kimseye karşı değil"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) nezdinde attıkları adımların istikrar sağladığını belirterek, "Attığımız adımlar ve kararlarımız kimseye karşı değildir." dedi.

Putin, St. Petersburg'ta BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmenin basına açık kısmında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile BAE arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini anlatan Putin, "Arabuluculuğa yönelik attığınız adımlar için müteşekkiriz. Genel olarak durum hakkında endişeli olduğunuzu ve Ukrayna'daki kriz de dahil olmak üzere tüm krizlerin çözümüne katkıda bulunma arzunuzu biliyorum." diye konuştu.

Ukrayna'daki krizin öncesinde Rusya ile BAE arasındaki ikili ticaretin yüzde 65 arttığını belirten Putin, "Bu yıl ise geçen yıl kadar olmasa da tüm zorluklara rağmen ticaretimiz yüzde 17 artmış durumda." ifadesini kullandı.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ nezdindeki iş birliğine de değinen Putin, şöyle konuştu:

"Attığımız adımlar ve kararlarımız kimseye karşı değildir. Kimse için sorun yaratmayacağız. Eylemlerimiz, dünya piyasalarındaki enerji tüketicileri, üreticileri ve satıcılarının kendilerini güvende hissetmeleri için dünya enerji piyasalarında istikrar yaratmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle her zaman piyasa ihtiyaçlarına cevap veriyor ve bunu güncel olaylara uygun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz."

Putin, Suriye konusunun da bugünkü görüşmede ele alınacağını sözlerine ekledi.