Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 41,4 azaldı - Son Dakika
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Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 41,4 azaldı

08.08.2023 18:47

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,4 azalarak 4,2 trilyon rubleye geriledi. Rusya Maliye Bakanlığı'na göre federal bütçe açığı ise 2,8 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşti. Enerji fiyatlarındaki yüksek baz etkisi nedeniyle gelirlerdeki düşüşün ana nedeni olarak gösteriliyor.

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,4 azalarak 4,2 trilyon rubleye (yaklaşık 43,4 milyar dolar) geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada federal bütçe açığının yılın ilk 7 ayında 2,8 trilyon ruble (yaklaşık 29 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Söz konusu dönemde, bütçe gelirlerinin 14,5 trilyon ruble olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bütçe giderlerinin ise 17,3 trilyon ruble seviyesine ulaştığının altı çizildi.

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,4 azalarak 4,2 trilyon rubleye düştüğü ifade edilirken düşüşün ana nedeni olarak, geçen yıla kıyasla enerji fiyatlarındaki yüksek baz etkisine işaret edildi.

Bazı batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrol ve doğal gazı ithalatını durdururken, bazı ülkeler de önemli oranda azaltmıştı.

Kaynak: AA
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Maliye Bakanlığı, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 41,4 azaldı - Son Dakika


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