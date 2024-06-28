Rusya Tarım Bakanı, BRICS Tahıl Borsası Projesini Destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rusya Tarım Bakanı, BRICS Tahıl Borsası Projesini Destekliyor

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, BRICS ülkelerinin Rusya'nın girişimiyle kurulması planlanan tahıl borsası projesini desteklediğini ve gerekli çalışmaların başladığını söyledi. Lut, projenin BRICS ülkeleriyle detaylandırılacağını ve bu platformun oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda meslektaşlarıyla birlikte çalışacaklarını belirtti. BRICS ülkeleri küresel tarım arazilerinin yüzde 30'undan fazlasına sahip olup, tahıl ve et üretiminin büyük bir kısmını gerçekleştirmektedir.

28.06.2024 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, BRICS ülkelerinin Rusya'nın girişimiyle kurulması planlanan tahıl borsası projesini desteklediğini ve gerekli çalışmaların başladığını söyledi.

Lut, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir süre önce tahıl borsası kurulması talimat verdiğini anımsattı.

Projenin BRICS nezdinde istişare edildiğini anlatan Lut, "Rusya'nın tahıl borsası oluşturmaya yönelik girişimini destekledikleri için tüm BRICS üyesi ülkelere minnettarız." dedi.

BRICS ülkeleriyle söz konusu projenin detaylandırılacağını belirten Lut, "Bu platformun oluşturulması, geliştirilmesi ve BRICS ülkelerinin ulusal para birimleri üzerinden ödeme imkanlarının geliştirilmesi konusunda meslektaşlarımızla birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Aralarında Brezilya, Hindistan, Rusya, Çin ve Güney Afrika gibi ülkelerin bulunduğu BRICS ülkeleri küresel tarım arazilerinin yüzde 30'undan fazlasına sahip durumda.

BRICS aynı zamanda küresel tahıl ve et üretiminin yüzde 40'ından fazlasını, süt ürünlerinin yaklaşık yüzde 40'ını ve toplam balık ve deniz ürünleri üretiminin de 50'sinden fazlasını gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Rusya, Tarım, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Tarım Bakanı, BRICS Tahıl Borsası Projesini Destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:15:12. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya Tarım Bakanı, BRICS Tahıl Borsası Projesini Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement