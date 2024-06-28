Rusya Tarım Bakanı, BRICS Tahıl Borsası Projesini Destekliyor

Ekonomi

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, BRICS ülkelerinin Rusya'nın girişimiyle kurulması planlanan tahıl borsası projesini desteklediğini ve gerekli çalışmaların başladığını söyledi.

Lut, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir süre önce tahıl borsası kurulması talimat verdiğini anımsattı.

Projenin BRICS nezdinde istişare edildiğini anlatan Lut, "Rusya'nın tahıl borsası oluşturmaya yönelik girişimini destekledikleri için tüm BRICS üyesi ülkelere minnettarız." dedi.

BRICS ülkeleriyle söz konusu projenin detaylandırılacağını belirten Lut, "Bu platformun oluşturulması, geliştirilmesi ve BRICS ülkelerinin ulusal para birimleri üzerinden ödeme imkanlarının geliştirilmesi konusunda meslektaşlarımızla birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Aralarında Brezilya, Hindistan, Rusya, Çin ve Güney Afrika gibi ülkelerin bulunduğu BRICS ülkeleri küresel tarım arazilerinin yüzde 30'undan fazlasına sahip durumda.

BRICS aynı zamanda küresel tahıl ve et üretiminin yüzde 40'ından fazlasını, süt ürünlerinin yaklaşık yüzde 40'ını ve toplam balık ve deniz ürünleri üretiminin de 50'sinden fazlasını gerçekleştiriyor.