Üye Girişi
Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu: Pestitit eleştirisi - Son Dakika

Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu: Pestitit eleştirisi

20.11.2021 21:32
Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu: Pestitit eleştirisi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'den yapılan nar ve biber ithalatını durdurduğunu açıkladı. 116 milyon doları bulan ihracatla ilgili konuşan Çavuşoğlu, hem biber hem narda ihracatın en yoğun döneminin yaşandığı bu süreçte getirilen bu yasağın üreticiyi zor durumda bırakacağını söyledi. Antalyalı üreticiler ise seralarda böcek ve arı ile üretim yaptıklarını, kimyasal kullanmadıklarını vurguladı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde hasadı tamamlanan nar ve özellikle güney illerde örtü altı üretimde hasadı yeni başlayan biberle ilgili Rusya'dan kötü bir haber geldi. Rusya Tüketici Hakları ve Kamu Sağlığı Denetim Ajansı (Rospotrebnadzor), Türkiye menşeli nar ve biber ürünlerinin ülkeye girişine yasak getirdi.

"GÖRÜŞMELER BAŞLADI"

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya'nın nar ve bibere getirdiği ithalat yasağının 16 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlandığı ancak kararın Türkiye'ye dün itibarıyla bildirildiğini belirterek, "Biz Rusya'ya ürün gönderen firmalarımızın Rusya gümrüklerinde girişlerine izin verilmemesi üzerine karardan haberdar olarak hemen ilgili bakanlıklarımıza sorunu ilettik. İki ülke bakanlıkları ve ticari ateşeleri arasında görüşmeler başladı" dedi.

"ÇOK SIKINTILI SÜRECE GİRDİK"

Şu an hem nar hem de biberle ilgili özellikle de Rusya'ya en yoğun ihracat döneminin yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, "İki ürünle ilgili virüs ve pestisit kalıntıları yönündeki gerekçelerin doğru olmadığını, kararın siyasi olduğunu savundu. Şu an itibarıyla yollarda hem biber hem de nar gönderilen birçok ürün bulunduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, Ciddi bir iade de söz konusu. Tekrardan yeni pazarlar bulmak ciddi emek ve süreçler alıyor. Çok sıkıntılı bir sürece girdik" dedi.

RUSYA'YA İHRACAT 116 MİLYON DOLAR

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, geçen yıl Türkiye'den Rusya'ya 57 bin ton nar ihracatıyla 44 milyon dolar gelir elde edilirken, 27 bin ton biber ihracatı yapılarak 23 milyon dolar gelir sağlandığını söyledi. 2021 yılında ise şu ana kadar Rusya'ya Türkiye'den 26 milyon dolar değerinde 33 bin ton nar, 23 milyon değerinde 25 bin ton biber ihracatı yapıldığını kaydetti. İki ürünün son iki yılda Rusya'ya toplam ihracatının 116 milyon doları bulduğunu belirten Çavuşoğlu, iki ürün için de ihracatın en yoğun sezonunda olunması nedeniyle getirilen yasaklama kararının ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

KALİFORNİYA BİBERİ ETKİLEYECEK

Antalya Ticaret Borsası ve BAİB Yönetim Kurulu Üyesi olan yaş meyve sebze sektöründen Cüneyt Doğan ise şu an için Antalya'dan Rusya'ya ihracatı en çok yapılan ürünün Kaliforniya ve dolmalık biber türü olduğunu söyledi. Doğan, "Ayrıca kapya, şili ve diğer biber türlerini gönderiyoruz. Ama Antalya'yı etkileyecek olan Kaliforniya ve dolmalık biber. Çünkü Kaliforniya biberin yüzde 90'ı Antalya'da üretiliyor ve bunun da yüzde 90'ı ihraç ediliyor. Narda ise hasat dönemi yeni bitti ve soğuk hava depolarına kaldırıldı. Nar için de ihracatın en yoğun devam ettiği bir süreçteyiz" diye konuştu.

"ÜRETİCİ RUHSATLI İLAÇ KULLANIYOR"

Rusya'nın öne sürdüğü zirai ilaç kalıntısı, pestisit gibi sorunlarla ilgili değerlendirmede bulunan Ziraat Mühendisleri Antalya Şubesi'nin eski başkanı ziraat mühendisi Vahap Tuncer, Rus yetkililere göre Türk ürünlerinde birden fazla bu ihlallerin yaşandığı ve burada iki sorunun öne çıktığını dile getirdi.

Türk üreticilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı ve izin verdiği pestisit, yani zirai ilaçları kullandığını belirten Tuncer, şunları söyledi: "Bu tür ilaçların kullanımı da reçeteye bağlı olup, reçete yazma yetkisine sahip kişiler tarafından yazılıp önerildikten sonra, üreticilere satışı yapılıyor ve üreticiler kullanıyor. İkincisi ise Türkiye'de kullanımına izin verilen ilaçların Rusya'da yasak olmasından kaynaklanabilir."

"SORUNU KÖKTEN ÇÖZMEK GEREKİR"

Tuncer, pestisit kalıntısı sorunun kökten çözümü için kooperatifleşme, ziraat mühendisleri denetiminde üretim, bakanlığın yayın ve eğitim hizmetlerine yeniden başlaması, üretimde iç ve dış pazar ayrımı yapılmadan aynı kalitenin yakalanması gibi önerilerde bulundu.

"BÖCEK VE ARILI ÜRETİM YAPIYORUZ"

Rusya'nın Türkiye'den gönderilen biber ürünlerinde virüs, pestisit kalıntısı rastlandığı gerekçesiyle alımı durdurma kararına Kumlucalı üreticiler tepki gösterdi. Kumluca'da örtü altı sebze üreticileri, sebzeleri biyolojik mücadele yöntemleri ile yetiştirdikleri için kalıntıya rastlanmasının mümkün olmadığını belirtti. İlçede biber üretimi yapan Sercan Sarıkeçili (22) serasında biyoljik mücadele denilen böcek ve arı ile üretim yaptıklarını vurguladı. Rusya'nın ithalatı durdurma kararına anlam veremediklerine değinen Sarıkeçeli, "Fiyatlar düşük olmasına rağmen biber almamasının sebebini anlamadım. Üzgünüz, ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

"ÜRÜNLERDE KİMYASAL MÜMKÜN DEĞİL"

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise şunları söyledi:

"Domates ve biberlerimizin tamamını, böcek ve arılarla yetiştiriyoruz. Böcek ve arıların olduğu yerde kimyasal kullanmamız mümkün değil. Tamamen doğal ürünlerimizde kalıntı çıkması mümkün değil. Biz biyolojik mücadele yapıyoruz. Arı ve diğer faydalı böceklerin tamamını kullanıyoruz. Kimyasal kullanmıyoruz ve bu nedenle dünyanın her yerinde ürünlerimiz bir numara kalitede. Neden bu karar alındı bilmiyorum. Biz çiftçiler olarak mağdur olduk."

Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu: Pestitit eleştirisi
Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu: Pestitit eleştirisi
Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu: Pestitit eleştirisi
Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu: Pestitit eleştirisi
Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu: Pestitit eleştirisi
Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu: Pestitit eleştirisi
Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu: Pestitit eleştirisi
Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu: Pestitit eleştirisi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye, Rusya, Nar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu: Pestitit eleştirisi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri 17:31 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu 12:11 Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı

Son Dakika Haberleri
21:33 Sergen Yalçın, Alanya mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenmedi
21:32 Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu: Pestitit eleştirisi
21:29 Milyoner'de Harvard öğrencisini yakan yabancı dil sorusu! Erkenden elendi
21:28 Kabustan uyanamıyorlar! Beşiktaş, 2012 yılından sonra ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı
21:09 Messi Fransa'da başlangıcı yaptı...
21:01 Kara Kartal serbest düşüşte! Beşiktaş mağlubiyet serisine Alanya'da da son veremedi
20:41 Edirne'de Bulgar ve Yunan turist bayramı: Kişi başı 500 euro harcıyorlar
20:32 Ünlü sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Felç kalma riski var
20:30 Cristiano Ronaldo'nun WhatsApp yazışmaları sızdı! Hocasına söylemediği kalmamış
20:29 AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: 50+1, 2023 yolculuğunda gündemimizde değil
Sergen Yalçın, Alanya mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenmedi Sergen Yalçın, Alanya mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenmedi         
21:33
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Zırhlı araçtan yola saçılan paraları toplamak için trafiği kitlediler Zırhlı araçtan yola saçılan paraları toplamak için trafiği kitlediler         
11:57
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran         
10:42
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 21:53:27. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu: Pestitit eleştirisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement