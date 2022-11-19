Araç sahiplerini mutlu edecek haber! Benzine bir indirim daha yapıldı - Son Dakika
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Araç sahiplerini mutlu edecek haber! Benzine bir indirim daha yapıldı

19.11.2022 09:54

Petrol fiyatlarında bu hafta yaşanan yüzde 7'lik düşüşün ardından önce motorin sonra da benzin litre fiyatında indirime gidilmişti. Üst üste gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi ve benzine 75 kuruş daha indirim geldi. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,18 liraya kadar geriledi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takibe devam ediyor.

75 KURUŞLUK İNDİRİM

Hafta içinde 77 kuruş indirim yapılan benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş daha indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,18 liraya kadar düştü. Geçtiğimiz hafta 1.56 kuruşluk indirimin uygulandığı motorin grubunda ise yeni bir zam ya da indirim beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul

Anadolu yakası benzin fiyatı: 21,18 TL
Anadolu yakası motorin fiyatı: 24,79 TL
Avrupa yakası benzin fiyatı: 21,17 TL
Avrupa yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 21,32 TL
Motorin fiyatı: 24,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,31 TL
Motorin fiyatı: 24,93 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerini mutlu edecek haber! Benzine bir indirim daha yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç sahiplerini mutlu edecek haber! Benzine bir indirim daha yapıldı - Son Dakika
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