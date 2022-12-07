Benzine 2 lira 15 kuruş, motorine ise 1 lira 90 kuruş indirim gelebilir

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISINDAN DEV İNDİRİMLER GELİYOR

Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 15 kuruş, motorine ise 1 lira 90 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

BENZİN 18,05 TL'DEN, MOTORİN İSE 21,05 TL'DEN SATILACAK

8 Aralık Perşembe gününden itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 5 kuruştan, motorin ise 21 lira 5 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.