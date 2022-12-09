Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece yarısından itibaren benzine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN 75 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Son dönemde araç sahiplerinin yüzünü güldüren indirim haberlerine bir yenisi daha ekleniyor. 10 Aralık Cumartesi gününden itibaren benzine 75 kuruş indirim bekleniyor.

İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 17 LİRA 40 KURUŞA DÜŞECEK

Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 17 lira 40 kuruştan, Ankara'da ise 17 lira 58 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.