Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 70 kuruş zam gelmesi bekleniyor: İstanbul'da litre fiyatı 19 lira 13 kuruş olacak - Son Dakika
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Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 70 kuruş zam gelmesi bekleniyor: İstanbul'da litre fiyatı 19 lira 13 kuruş olacak

15.12.2022 09:46

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 70 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 13 kuruşu bulacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

16 Aralık Cuma gününden itibaren benzine 1 lira 70 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 19 LİRA 13 KURUŞA YÜKSELECEK

Yarından itibaren geçerli olacak zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 13 kuruşa, Ankara'da ise 19 lira 34 kuruşa yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 70 kuruş zam gelmesi bekleniyor: İstanbul'da litre fiyatı 19 lira 13 kuruş olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 70 kuruş zam gelmesi bekleniyor: İstanbul'da litre fiyatı 19 lira 13 kuruş olacak - Son Dakika
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