Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! Motorine gelmesi beklenen indirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak - Son Dakika
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Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! Motorine gelmesi beklenen indirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak

19.09.2022 08:09

7 aydır süren Ukrayna-Rusya savaşı ve döviz piyasalarındaki mevcut durum nedeniyle brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da buna paralel olarak değişiyor. Öte yandan motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor. Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,05 TL'ye düşecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN İNDİRİM GELİYOR

Motorin grubunda 20 Eylül salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor.

LİTRE FİYATI 23,05 LİRAYA DÜŞECEK

Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,05 TL'ye düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! Motorine gelmesi beklenen indirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! Motorine gelmesi beklenen indirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak - Son Dakika
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