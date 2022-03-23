Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak - Son Dakika
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Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak

23.03.2022 17:21
Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak

Rusya'ya karşı birçok Avrupa ülkelerinden yaptırım kararı çıktı. Geçtiğimiz ay SWIFT sisteminden çıkarılan Rusya, Western Union ödeme sisteminden de çıkarıldı. Yarından itibaren Western Union'dan Rusya ve Belarus'a para transferi yapılamayacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor. Western Union ödeme sistemi basın servisi daha önce Western Union'un Rusya ve Belarus'a 24 Mart'tan itibaren para transferi işlemlerini askıya aldığını duyurmuştu. Bu karara göre yarından itibaren Rusya ve Belarus'a para transfer işlemi gerçekleştirilemeyecek.

PARA GÖNDERİCİYE İADE EDİLECEK

Western Union ödeme sistemi ile Rusya ve Belarus'a yapılan para transfer işlemlerinin yarından itibaren göndericinin hesabına iade edileceği öğrenildi. Rusya ayrıca geçtiğimiz ay SWIFT ödeme sisteminden de çıkarılmıştı.

WESTERN UNION NEDİR?

Western Union şirketi, ABD merkezli uluslararası finansal hizmetler ve iletişim şirketidir. Şirket, farklı para birimleriyle uluslararası alanda para transferi ve ödemeler almaktadır ve bu hizmeti sunan şirketler arasında dünyanın önde gelen finansal servislerinden birisidir.

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Western Union, Ukrayna, Belarus, Rusya, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak - Son Dakika


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