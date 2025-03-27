Rusya Yaptırımlarının Kaldırılması İçin Koşullar Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rusya Yaptırımlarının Kaldırılması İçin Koşullar Belirlendi

AB, Rusya'nın yaptırımların hafifletilmesi için askeri güçleri geri çekmesini şart koştu.

27.03.2025 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, yaptırımların hafifletilmesi veya kaldırılması için Rusya'nın saldırıları sonlandırması ve askeri güçlerinin tamamını Ukrayna'nın bütün topraklarından geri çekmesi gerektiğini söyledi.

Hipper ve AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve Kremlin'in ABD ile yaptığı ateşkes müzakerelerinde Karadeniz girişimini yeniden canlandırmak için Rus Tarım Bankası (Rosselkhozbank) ve tarım ürünlerinin ticaretinde yer alan diğer finans kurumlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve bunların uluslararası ödeme sistemi SWIFT'e yeniden bağlanması talebine nasıl yanıt verileceği konusundaki soruyu yanıtladı.

Yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'ya sebepsiz ve haksız biçimde saldırması nedeniyle uygulandığını belirten Hipper, "Rus askeri güçlerinin Ukrayna'nın bütün topraklarından koşulsuz olarak çekilmesi, yaptırımları değiştirmek veya kaldırmak için ana ön koşullardan biri olacak." dedi.

Hipper, Rusya'nın savaşı sona erdirmek için gerçekten siyasi irade göstermesi gerektiğine işaret ederek, "Herhangi bir barış anlaşması veya bu konudaki herhangi bir müzakere, Ukrayna için adil ve uzun süreli bir barışa yol açmalı ve sürdürülebilir olmalıdır." diye konuştu.

Politik tarafta Rusya üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Hipper, bu amaçla ellerindeki bütün araçları kullandıklarını, 16 yaptırım paketi hazırladıklarını ve yeni bir paket üzerinde çalıştıklarını, Ukrayna'ya askeri mühimmat desteğini artırdıklarını vurguladı.

Hipper, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış istediklerini, bu hedefe yönelik bütün müzakereleri desteklediklerini kaydetti.

AB Komisyonu Sözcüsü Gill de AB yaptırımları kapsamında Rusya ve Belarus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'i kullanamadıklarını anımsattı.

Söz konusu tedbirin Rusya'nın savaşı finanse etme kapasitesini kısıtlamak ve bankaların yabancı para elde etmesini veya varlıklarını yurt dışına transfer etmesini önlemek için alındığını hatırlatan Gill, bu tedbirin Rus ekonomisine ciddi zarar verdiğini söyledi.

Avrupa ülkeleri, Rusya'nın uluslararası finans sistemiyle bağlantısını koparmak ve Rus kurumlarının dünya genelindeki faaliyetlerini engellemek üzere, önemli Rus bankalarını uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarmışlardı.

Belçika merkezli SWIFT, dünya çapında finans kuruluşları arasındaki işlemlerin güvenli ve standart bir halde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. Halihazırda 200'den fazla ülke ile 11 binden fazla finans kurumunun bağlı olduğu SWIFT ile dünyadaki sınır ötesi ödemelerin büyük kısmı gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Güvenlik, Politika, Savunma, Ekonomi, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Yaptırımlarının Kaldırılması İçin Koşullar Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane’den ayrıldı Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı
Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip
Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu
Nihat Hatipoğlu’na sorulan soru akıllara Ece Gürel’i getirdi Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru akıllara Ece Gürel'i getirdi
Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

19:26 Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
19:00 İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:48 Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı ’’Çökmüş durumdayım’’ Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! ''Çökmüş durumdayım''
08:48 Nihat Hatipoğlu’na sorulan soru akıllara Ece Gürel’i getirdi Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru akıllara Ece Gürel'i getirdi
08:47 Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu
08:34 Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip
08:15 Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane’den ayrıldı Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı
08:06 Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 20:26:53. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya Yaptırımlarının Kaldırılması İçin Koşullar Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement