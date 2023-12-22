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RWE, Vattenfall'un denizüstü rüzgar enerjisi portföyünü satın alacak - Son Dakika
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RWE, Vattenfall'un denizüstü rüzgar enerjisi portföyünü satın alacak

Alman enerji şirketi RWE, İsveçli Vattenfall'un Kuzey Denizi'nde geliştirme aşamasındaki 4,2 gigavatlık denizüstü rüzgar enerjisi portföyünü 963 milyon sterline satın almak üzere anlaşmaya vardı. RWE, Birleşik Krallık Denizüstü Rüzgar Alanı projesini 2030 itibarıyla devreye almayı planlıyor.

RWE, Vattenfall\'un denizüstü rüzgar enerjisi portföyünü satın alacak
22.12.2023 - 08:51,
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Almanya merkezli enerji şirketi RWE, İsveçli Vattenfall'un Kuzey Denizi'nde geliştirme aşamasındaki 4,2 gigavatlık denizüstü rüzgar enerjisi portföyünü 963 milyon sterline satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, RWE her biri 1,4 gigavat olmak üzere üç proje olarak planlanan ve Doğu Anglia'daki Norfolk kıyılarının 50 ila 80 kilometre açığında yer alan geliştirme aşamasındaki "Birleşik Krallık Denizüstü Rüzgar Alanı" portföyünü bünyesine katacak.

RWE'nin 963 milyon sterlinlik (1,1 milyar avro) satın alma işleminin 2024'ün ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Vattenfall'un daha önce maliyet artışları nedeniyle durdurduğunu açıkladığı projeyi, Alman şirket 2030 itibarıyla devreye almayı planlıyor.

RWE, geçen ay "Yeşil Büyüme" yatırım programı kapsamında 2024-2030 arasında dünya genelinde 55 milyar avroluk yatırım yapacağını ve 2030'a kadar temiz enerji kapasitesini 65 gigavata çıkaracağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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Birleşik Krallık, Kuzey Denizi, Almanya, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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