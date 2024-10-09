S&P: Orta Doğu'daki Çatışmalar Kredibiliteyi Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

S&P: Orta Doğu'daki Çatışmalar Kredibiliteyi Tehdit Ediyor

S&P, Orta Doğu'daki çatışmaların bölgenin kredibilitesi için önemli riskler taşıdığını açıkladı.

09.10.2024 21:18
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NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Orta Doğu'da yoğunlaşan çatışmaların, bölgenin geri kalanının kredibilitesi üzerinde önemli risk oluşturduğunu bildirdi.

S&P Global'den yapılan açıklamada, eylül ayı ortasından bu yana, İsrail'in askeri odağının Gazze'den daha kuzeye kaymış gibi göründüğüne işaret edilerek, bu durumun Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların önceki beklentilere göre daha da yoğunlaştığını gösterdiği kaydedildi.

İsrail ile Hizbullah arasında son zamanlarda yoğunlaşan husumetin daha zararlı bir eylem-tepki döngüsü potansiyelini artırdığına değinilen açıklamada, bunun daha fazla ülkeyi çatışmaya sürükleyebileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, İran'ın daha büyük bir misilleme gücü gösterdiğine değinilerek, "İran ile İsrail arasındaki doğrudan düşmanlıkların artma eğiliminde olmasına rağmen, ekonomik ve güvenlik sonuçlarının nihayetinde İran'ın doğrudan yanıtlarının kapsamını sınırlayacağına ve yoğunlaşmış doğrudan çatışmayı önleyeceğine inanıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Bölgesel stres seviyelerinin "orta" olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "yüksek" stres unsurlarının potansiyel olarak gelişebileceği belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar çatışmaların kredi derecelendirmelere etkisinin İsrail ve Lübnan ile sınırlı olduğu belirtilerek, "Ancak, şimdi çatışmanın bölgenin geri kalanı üzerinde daha önemli bir kredi etkisine sahip olabileceği birkaç potansiyel yol öngörüyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Çatışma artık daha karmaşık ve öngörülemez"

Jeopolitik stresin bölgedeki derecelendirmelerde hesaba katıldığına işaret edilen açıklamada, enerji fiyatlarındaki değişiklikler, ticaret yolu güvenliği, turizm geliri, para transferleri ve sermaye çıkışları potansiyeli dahil olmak üzere bölgedeki ülkeleri farklı şekillerde etkileyebilecek faktörler görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, bazı ülkelerin belirli streslere karşı daha fazla veya az duyarlı olabileceği vurgulanarak, bölgedeki gelişmelerin ve bunların kredi notları üzerindeki etkilerinin izlenmeye devam edileceği belirtildi.

Önemli ekonomik kesintilerin İsrail ile Lübnan için yoğunlaştığına ve bölgede artabileceğine değinilen açıklamada, potansiyel olarak aşağı yönlü not baskısının ortaya çıkabileceği bildirildi.

Açıklamada, çatışmanın artık daha "karmaşık ve öngörülemez" görüldüğü, 2025'e kadar devam etme olasılığının daha yüksek olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi S&P: Orta Doğu'daki Çatışmalar Kredibiliteyi Tehdit Ediyor - Son Dakika

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