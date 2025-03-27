Sabancı Holding'de yeni dönem! Güler Sabancı'nın yerine Hayri Çulhacı seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

Sabancı Holding'de yeni dönem! Güler Sabancı'nın yerine Hayri Çulhacı seçildi

Sabancı Holding\'de yeni dönem! Güler Sabancı\'nın yerine Hayri Çulhacı seçildi

Güler Sabancı'nın yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığını açıkladığı Sabancı Holding'de 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda Güler Sabancı'nın yerine Hayri Çulhacı seçildi.

27.03.2025 19:59
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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Güler Sabancı yerine geçecek isim belli oldu. Güler Sabancı'nın yerine Hayri Çulhacı seçildi.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'de 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı bugün şirketin genel merkezi Sabancı Center'da gerçekleşti.

Güler Sabancı yönetimden ayrılırken, toplantıda Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile Hayri Çulhacı, Erol Sabancı, Suzan Sabancı, Serra Sabancı, Elçin Melisa Sabancı Tapan, Cenk Alper, Tayfun Bayazıt, Mehmet Kahya ve Hüseyin Gelis seçildi.

HAYRİ ÇULHACI GÜLER SABANCI'NIN YERİNE GEÇTİ

Genel Kurul toplantısına takiben, şirketin yönetimindeki görev dağılımı da belli oldu. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirime göre Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hayri Çulhacı seçildi.

Sabancı Holding'de yeni dönem! Güler Sabancı'nın yerine Hayri Çulhacı seçildi

Görev dağılımı şöyle:

Hayri ÇULHACI - Başkan ve Murahhas Üye

Erol SABANCI - Başkan Vekili

Suzan Sabancı SABANCI – Üye

Serra SABANCI - Üye

Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Üye

Cenk ALPER - Üye ve Sabancı Holding CEO'su

Mehmet KAHYA - Bağımsız Üye

Hüseyin GELİS - Bağımsız Üye

Tayfun BAYAZIT - Bağımsız Üye

HAYRİ ÇULHACI'DAN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı ilk açıklamasında "27 Mart 2025 tarihinde yapılan Sabancı Holding Genel Kurulu ve akabinde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısıyla, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bana bu onurlu görevi tevdi eden Yönetim Kurulu'muza yürekten teşekkür ederim" dedi.

Çulhacı ayrıca "Sabancı Topluluğu bugüne kadar, dünya devi yabancı şirketlerle yaptığı ortaklıklarla her zaman kurumsallaşmanın ülkemizdeki öncüsü olmuştur. Ve şimdi, ana hissedar ailenin mensubu olmayan bir profesyonelin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesi, Sabancı'nın kurumsallaşma yolculuğunda yeni bir döneme işaret etmektedir. Kurumsal tarihimizin bu önemli dönemecinde yer almak aynı zamanda ağır bir sorumluluğu da yanında taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi Sabancı Holding'de yeni dönem! Güler Sabancı'nın yerine Hayri Çulhacı seçildi - Son Dakika

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