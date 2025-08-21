Sagalassos Antik Kenti Kadın Girişimcilerin Elinde Yeniden Hayat Buluyor

Torosların eteğinde yükselen Sagalassos Antik Kenti, kadın girişimcilerin el emeğiyle yeniden hayat buluyor. BAKA'nın desteğiyle kurulan atölyede üretilen Sagalassos temalı eserler, bölge turizmine hem ekonomik katkı sağlayacak hem de kadın istihdamını güçlendirecek.

Sagalassos Antik Kenti, Roma döneminin en iyi korunmuş antik yerleşimlerinden biri olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kent, görkemli Antoninler Çeşmesi, tiyatrosu ve anıtsal yapılarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kadın girişimciler için yeni fırsat

Burdur'un en önemli turizm değerlerinden biri olan Sagalassos şimdi de Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın bölgedeki kadın girişimcilere yönelik projesiyle anılıyor. Proje kapsamında verilen eğitimler ve profesyonel ekipmanlarla üretim gücü kazanan kadın girişimciler, antik kentin hikayesinden ilham alan ürünleriyle bölge turizmine yeni bir soluk getirecek. "Sagalassos Antik Kenti Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Yoluyla İstihdamın Artırılması" projesiyle hem ilçe turizmine hem de kadın girişimciliğine yeni bir soluk kazandırılması hedefleniyor.

Atölyelerde antik kente ilham olan üretim

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yürütülen proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklendi. 2022 yılında başlayan ve 27 ay süren proje kapsamında Sagalassos Ören yerine çok yakın bir konumda yöresel ürünlerin satışına yönelik bir ofis ve çalışma atölyesi kuruldu. Böylelikle başta Geleneksel Türk Sanatları olmak üzere muhtelif alanlarda çalışmaların yürütülebilmesine kapı aralandı. Atölyede yapılan çalışmalardan çömlekçilikte çark başında kap, tabak ve testiler geleneksel yöntemlerle şekillendirilirken, seramik bölümünde hem günlük kullanım eşyaları hem de dekoratif objeler hazırlanıyor. Keçe yapımında doğal yün; ıslatma, dövme ve sabunlama teknikleriyle işlenerek çantalar, şallar ve süs eşyalarına dönüştürülüyor. Heykel çalışmalarında ise Sagalassos'un tarihi dokusundan esinlenilerek antik figürler, büstler ve çeşitli süs eşyaları üretiliyor. Özellikle Sagalassos temalı bu eserlerin, kenti ziyaret eden ziyaretçiler için ilgi çekici hediyelikler arasında öne çıkması bekleniyor.

Projede makine ve ekipman temininin yanında insan kaynakları hususunda da önemli atımlar atıldı. Bu bağlamda proje yararlanıcısı olan Ağlasun Belediyesi bünyesinde çömlek ustası istihdam edilirken, ürün tasarımlarında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyelerinden de profesyonel danışmanlık alındı. Projeyle kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla her birisinde 39 katılımcının yer aldığı dört farklı eğitim programı düzenlendi. Eğitimlerde satış ve pazarlama stratejilerinden kooperatifçilik modeline kadar birçok konu ele alındı.

Kadın kooperatifinden turizme katkı

Proje bünyesinde kurulan atölyede üretimlerini yapacak olan Ağlasun El Emekleri Kadın Girişimi Üretim ve Satış Kooperatifi, kurulan satış ofisi aracılığıyla da yöresel ürünlerini doğrudan ziyaretçilerle buluşturmaya başlayacak. Böylece bölgeye gelen misafirler kadın üreticilerin el emekleri ile ürettiği ürünleri doğrudan atölyede gözlemleme imkanı bulacak.

Projenin tamamlanmasıyla turizmde ürün çeşitliliğinin artırılması ve kadınların istihdama katılımının güçlendirilmesi yoluyla yerel ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.