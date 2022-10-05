SAHA EXPO 2022, 25-28 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek - Son Dakika
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SAHA EXPO 2022, 25-28 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek

05.10.2022 13:35
SAHA EXPO 2022, 25-28 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek

SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 25-28 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek olan SAHA EXPO 2022'de savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik son yenilikçi çözümler ve teknolojiler sergilenecek.

SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 25-28 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek olan SAHA EXPO 2022'de savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik son yenilikçi çözümler ve teknolojiler sergilenecek.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, düzenlediği basın toplantısında, SAHA İstanbul'un 2015 yılında kurulduğunu ve 2022 yılına kadar güçlü bir büyüme süreci yaşadığını ifade etti.

Keleş, SAHA İstanbul'un Avrupa Kümeler Birliği'nin en büyük kümelenmesi haline geldiğini belirterek, "25 üniversite ve 876 firma ile Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak karşınızdayız. SAHA EXPO'yu da bu hüviyetle yapıyoruz. İlk fuarımızı 2020 yılında 135 firma ile yaptık. 2020 yılında pandemi nedeniyle dünyanın ilk sanal savunma sanayi fuarını yaptık. Bu fuarımız çok ilgi gördü. 120 binin üzerinde ziyaretçi katılım gösterdi. 27 binin üzerinde yabancı girişi oldu. Bu fuarda 744 tane online görüşme odası vardı. 32 bin 800 tane görüşme yapıldı." diye konuştu.

2021 yılında fuarın hibrit olarak düzenlendiğini hatırlatan Keleş, "2021 yılında önce fiziki, sonra sanal fuar olarak yaptık. Fiziki fuarda farklı bir konsept denedik. Bu fuarımızda özneler KOBİ'ler oldu. Büyük firmalar KOBİ'lerle ilişki geliştirmeye yoğunlaştı. 481 firma bu fuara katıldı. 4 salonda fuarı icra ettik." dedi.

"Yerli-yabancı tüm firmaların ticaret yapmasını sağlayarak bu fuarı çekici hale getireceğiz"

İlhami Keleş, savunma sanayi alanındaki gelişim süreciyle fuarların amaçlarının değiştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye eskiden pazar bir ülkeydi. Türkiye, mal satmak için fuarlara gelinen bir ülkeydi. Savunma sanayi alanında gerçekleşen gelişmelerle olayın yönü değişti. Yabancı firmaları, Türkiye'ye katılımcı 57 ülke ile temasa geçmesi için getiriyoruz. Yabancılar, bizim firmalarımız ile iş geliştirsinler diye gelsinler istiyoruz. Bu fuar artık Türkiye için yeni nesil bir fuar. Bu fuarda firmalarımız dışarıya mal satacaklar. Yabancılar kendi aralarında iş geliştirecekler. Bu fuarda dünyada hiç bir fuarda olmayan bir hizmet vermek istiyoruz. Önümüzdeki hafta başından itibaren her firmaya özel fuar istihbaratı dağıtacağız. Firmalara özel analizler vereceğiz. Yani firmalara danışmanlık hizmeti vermiş olacağız. B2B portalını açacağız. Gönderdiğimiz analizler çerçevesinde firmalar birbirlerinden görüşme talepleri oluşturacaklar. Fuar takvimlerini birlikte yapacaklar. Yerli-yabancı tüm firmaların ticaret yapmasını sağlayarak bu fuarı çekici hale getireceğiz."

2022 yılında da fuarın hibrit olarak icra edileceğini belirten Keleş, "Fuarımız, 1 Kasım-1 Şubat arasında metaverse evreninde yapılacak. Bir şekilde fuara katılamayacak kişiler böylelikle fuara katılım sağlayabilecek, ürünleri görebilecek ve canlı toplantılar yapabilecek. Burada da yine dünyada bir ilki yapıyoruz. Dünya markası olma iddiasını ortaya koyarken altı boş bir iddia olarak ortaya koymuyoruz. Hizmetlerimizle, iş yapış tarzımızla, fuarcılığa getirdiğimiz yeni yaklaşımlarla, teknolojik birikimimizle dünya markası olma iddiamızı ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fuar, sadece son gün halka açık olacak"

Fuarın sadece son gün halka açık olacağını bildiren Keleş, 18 yaşından büyük kişilerin fuarı ziyaret edebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığının katılım ve destekleriyle düzenlenen, 50'den fazla ülkeden 1.000'e yakın şirketi bir araya getirmeyi hedefleyen SAHA EXPO Fuarı, yerli üretim potansiyelindeki artışı ve bağımsız üretim gücünü gözler önüne serecek.

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SAHA EXPO 2022, 25-28 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek - Son Dakika

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