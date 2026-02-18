Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor - Son Dakika
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor
18.02.2026 20:48
Balina kusmuğu olarak bilinen ambergris, fırtınaların ardından sahillere vurduğunda gramı altınla yarışan bir değere ulaşıyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir kaya parçasından farksız olan ambergris, özellikle parfüm sektörünün peşinden koştuğu bir nadir madde olarak bulanlara adeta servet kazandırıyor.

Fırtınalı havaların ardından kıyılara vuran ve ilk bakışta yosunlu bir taşı andıran ambergris, okyanus akıntılarıyla sürüklendikçe sertleşerek taş benzeri bir yapıya bürünüyor.

BULABİLENLER İÇİN SERVETE DÖNÜŞÜYOR

Uzman incelemesiyle gerçek olduğu doğrulanan bu madde ise piyasalarda milyonlarca liralık değer bulabiliyor. Ambergrisi bu kadar kıymetli kılan en önemli unsur kozmetik sektörü. Özellikle dünyaca ünlü parfüm üreticileri, kokuların kalıcılığını artırmak ve esansları sabitlemek için bu nadir maddeyi kullanıyor. Bu nedenle firmalar, ambergris bulmak için yüksek meblağlar ödemeyi göze alıyor.

Sahillerde milyarlık hazine! Gören sıradan bir taş sanıyor, bulan köşeyi dönüyor

TÜRKİYE'DE MİLYONLUK OPERASYON

Türkiye'de de geçmiş yıllarda ambergrisle ilgili dikkat çeken olaylar meydana gelmişti. Mersin'de düzenlenen bir operasyonda onlarca kilo ambergris ele geçirilmiş, piyasa değerinin milyonlarca lirayı bulduğu açıklanmıştı.

Sahillerde milyarlık hazine! Gören sıradan bir taş sanıyor, bulan köşeyi dönüyor

AĞIR CEZALARLA KARŞILIK BULUYOR

Uzmanlar ise önemli bir uyarıda bulunuyor. Ambergrisin kaynağı olan ispermeçet balinaları koruma altındaki türler arasında yer alıyor. Denizde doğal süreçlerle oluşup kıyıya vuran parçaların toplanması yasal kabul edilirken, balinalara zarar verilmesi ya da müdahalede bulunulması ağır cezalarla karşılık buluyor.

Sahillerde milyarlık hazine! Gören sıradan bir taş sanıyor, bulan köşeyi dönüyor

ASLINDA BİR SAVUNMA MEKANİZMASI

Ambergris, ispermeçet balinaları tarafından sindirim sisteminde üretiliyor ve aslında bir savunma mekanizması ürünü. Bu balinalar, tükettikleri ahtapotların ve kalamar gibi türlerin yanı sıra sindirmekte zorlandıkları sert gagalarının bağırsaklarına zarar vermesini önlemek için yağlı ve mumsu bir salgı üretiyor. Zamanla sindirilemeyen sert parçaların etrafını kaplayarak katı hale gelen madde, balinalar tarafından bir süre sonra vücut dışına salınıyor.

