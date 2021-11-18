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Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor - Son Dakika

Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor

18.11.2021 13:53
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor

Antalyalı kuyumcular, sahte, çalıntı ve düşük ayarlı altınları yüksek ayarlı göstererek bozdurmak isteyen kişilere karşı Whatsapp ihbar hattı kurdu.

Antalyalı kuyumcular, sahte, çalıntı ve düşük ayarlı altınları yüksek ayarlı göstererek bozdurmak isteyen kişilere karşı Whatsapp ihbar hattı kurdu.

Antalya'da artan sahte ve çalıntı altınları satmaya çalışan dolandırıcılara karşı kuyumcular kurdukları Whatsapp grubu üzerinden birbirlerini bilgilendiriyor. Şüpheli gördükleri şahıs ve ürünlerin fotoğraflarını grup üzerinden meslektaşlarıyla paylaşan kuyumcular, bu yöntemle sahtecilik konusunda mağduriyetin önemli ölçüde azalmasını sağladı. İhbar grubu üzerinden gelen ürünü uzun uzun inceleyen kuyumcular, şüpheli şahısları da polise bildiriyor. Bir altının ayarının düşük ya da yüksek olduğu ise mihenk taşı ile anlaşılıyor. Kuyumcular önce 14 ayar bir altını taşa sürtüyor, daha sonra çıkan çizik üzerine 14 ayar asit suyunu damlatıyor. İz kaybolmuyorsa altının 14 ayar olduğu anlaşıyor. 18 ayarın üzerinde ise 18 ayar asit suyu damlatılıyor. Yine iz kaybolmuyorsa altının 18 ayar olduğu anlaşılıyor.

"Vatandaşlarımız daha çok şu anda bozdurmaya geliyorlar"

36 yıllık kuyumcu Süleyman Koç, "Vatandaşlarımız daha çok şu anda bozdurmaya geliyorlar. Altının ileride daha da yükseleceğini tahmin ediyorum. Parası olan altın alsın. Elindeki altınları bozdurarak geçim kaynağı yapmak istiyorlar. Bu yıl içerisinde altın fiyatları bin TL olmayacak. Önümüzdeki 2022 yıl sonuna doğru olacağını düşünüyoruz. Fiyatlar yılbaşına kadar 750 TL'ye kadar yükselecek. Ondan sonra düşüp yine çıkacak. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak saf altına yöneldi. Düğünlerde çeyrek altın takıyorlardı, sonra gram altına dönüldü. Şimdi gram altının da düşüğü çıktı. Yatırım amaçlı olarak düşünen 24 ayar olarak düşünsün. 24 ayar altında işçilik yok" dedi.

"Sıkıntı bir ürün olursa bize bildirim geliyor"

Antalya Kuyumcular Derneği tarafından altıncı esnafına yönelik açılan Whatsapp grubu hakkında da bilgi veren Koç, "Grupta bulunan bütün esnaf arkadaşımız çalıntı mal olsun, sahte mal olsun, ayarı düşük mal olsun birbirimize bildiriyoruz. Sıkıntı bir ürün olursa bize bildirim geliyor. Hırsızlık sonucu gelen bir mal ise hemen polise ihbar ediyoruz. Polis gelip el koyuyorlar. İmitasyon bilezik bozdurmak isteyenler oluyor. Kuyumcu arkadaşlarımız bunu biliyor ama yeni dükkan açan kuyumcu esnafımızın bunu anlaması biraz zor oluyor. Biz bile ayarı düşükte yanılabiliyoruz. Çeyrek camın üstüne atıldığı zaman tın sesi gelir, sahte olanda tok sesi gelir. Buradan anlayabiliriz. Düğünlerde imitasyon bilezik takıyorlar. Gelin damat bunu gerçek altın sanıp satmaya çalışıyor. Nereden anlasın" dedi.

"Vatandaşımız da tereddüt yaşıyor"

35 yıldır kuyumculuk yapan Hasan Çakır ise şunları söyledi:

"Elinde altını olan vatandaşlarımız çıkacak diye bekliyor. Elinde olmayan almaktan korkuyor. Vatandaşımız da tereddüt yaşıyor. Alan her zaman karlı. Ne alırsa alsın alan karlı olur. Dışarıdaki vatandaş 'kuyumcu zengin oldu' diyor. Öyle değil durum. Bende 1 kilo altın varsa ben bunu 1 kilo 100 gram yaptım ise karım budur. 900 grama düştü ise ben nasıl zengin oldum? Zaten benim 1 kilo altınım var. Şu anda altın yükseldikçe dolandırıcılık artıyor. Bunu yapan kişiler daha çok kuyumculuktan anlayan kişiler. Art niyetli atölyeciler. 14 ayar çeyrek basıyor. Denk geliyoruz. Benim geçen gün komşu çeyrek bozduracaktı, içinde 14 ayar çeyrek çıktı. Adam döküm yapıp çeyrek gibi satıyor. Bunun 22 ayar olması lazım" dedi.

"14 ayara göre 14 ayar asit suyu var"

Sahte ve gerçek altının ayar suyu ile mihenk taşında anlaşıldığını belirten Çakır, "14 ayara göre 14 ayar asit suyu var. 18 ayara göre 18 ayar asit suyu var. Altının ayarına göre asit suyunu döküyoruz. 14 ayar altını taşa sürtüyoruz, sonra üzerine 14 ayar asit suyunu döküyoruz. Çizgi duruyorsa o 14 ayardır. 14 ayarın üzerine 18 ayar asidi dökersek çizgi kaybolur" diye konuştu. - ANTALYA

Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor
Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor

Süleyman Koç, Antalya, Kuyumcu, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor - Son Dakika
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