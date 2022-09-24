Ekonomi eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hani her taraf çökmüştü

Çin'de darbe mi oldu? Devlet başkanı Xi Jinping ile ilgili iddia çok vahim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Acil Durum Hastanesi, büyükşehir yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada ekonomiyi eleştirenlere de yanıt verdi. Yolların tıklım tıklım dolu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu ekonomik canlılığı gösteriyor ama gözü olan görür, dili olan hakkı konuşur, kulağı olan da duyar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Elinizi vicdanınıza koyun. Ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum. Türkiye'ye son 20 yılda bunca eseri ve hizmeti bunlar kazandırabilir miydi? Ülkenin bugün yaşadığı sorun ve sıkıntıları bunlar çözebilir miydi? Gençlerimizin beklentilerine bunlar cevap verebilir miydi? Bu yıl eğitim öğretim yılının açılışını İstanbul Sancaktepe'de yaptık. Sıraların üzerinde kitaplar, yardımcı ders kitapları ücretsiz olarak yavrularımıza takdim edildi. Sınıfta kaç öğrenci vardı? 20 öğrenci. Biz okurken o sınıflarda 70-80 öğrenci vardı. Nerelerden nerelere geldik.

"6'LI MASAYI DEVİRMEYE HAZIR MISINIZ?"

Kendi emeği, gayreti, alın teri olmayan işlere bel bağlayarak iktidar üyesi görenleri sandıkta sizlerin bir kez daha uyandıracağınıza inanıyorum. 6'lı masayı gerektiği şekilde millet olarak devirmeye hazır mısınız? Şu anda bunu bu meydan söylüyor. Öyle eskisi gibi siyasi ve toplum mühendisliği oyunlarla istikameti belirlenecek ülke olmadığını bunlara hep birlikte göstereceğiz.

"RAHATSIZLIKLARI TÜRKİYE'NİN BÜYÜYOR OLMASINDAN"

Sadece AK Parti, Cumhur İttifakı, Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek değil; asıl amaç Türkiye'yi siyaset, ekonomi, dış politikasıyla, güvenliğiyle malum yerlere, güç odaklarına tekrar bağımlı hale getirmektir. Bunların rahatsızlığı bizden değil, Türkiye'nin özgürce kendi politikasını belirliyor, onurluca duruş sergiliyor, üretiyor, büyüyor, gelişiyor olmasındandır. Gezi olayları, 17-25 Aralık, çukur eylemleri, DEAŞ saldırıları, istiklalimizin özellikle istikbalimizi hedef alan 15 Temmuz darbe teşebbüsü, ekonomimizi mahvetme tehditlerine kadar gerisinde işte bu gaye var. Bugün gelirken helikopterden köprülerimizi gördük. Osmangazi Köprüsü'nden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne. Öbür taraftan Biga'dan, Sabiha Gökçen'den uçan yolcu sayısı.

"YOLLAR TIKLIM TIKLIM DOLU, BU EKONOMİK CANLILIĞI GÖSTERİYOR"

Dünyada hava limanları kapalı, uçuşları doğru dürüst yapamıyorlar. Türkiye'de köprülerimiz evelallah araçlar gidiyor geliyor. Hani ekonomide her taraf çökmüştü, batmıştı. Helikopterden o yoları gördüm. Araçlar, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, tırlar tıklım tıklım yollar dolu. Bu bir şeyi gösteriyor. Ekonomik canlılığı gösteriyor. Ama gözü olan görür, dili olan hakkı konuşur, kulağı olan da duyar. Bunlarda hiçbiri yok"