Sakarya Gaz Sahası'nda 4 Milyar Metreküp Doğal Gaz Üretildi
Ekonomi

Sakarya Gaz Sahası'nda 4 Milyar Metreküp Doğal Gaz Üretildi

Sakarya Gaz Sahası'nda 4 Milyar Metreküp Doğal Gaz Üretildi
21.08.2025 11:19
Enerji Bakanlığı, Sakarya Gaz Sahası'ndan bugüne kadar 4 milyar metreküp doğal gaz üretildiğini duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sakarya Gaz Sahası'ndan bugüne kadar yaklaşık 4 milyar metreküp doğal gaz üretimi yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Karadeniz'deki gaz keşfi 5'inci yılını geride bıraktı. Keşfin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'Sakarya Gaz Sahası' adı verilen bölgede üretime başladı. Zonguldak'ın 170 kilometre açığında ve 2 bin 200 metre derinlikte bulunan gazın, karaya getirilmesi için 170 kilometre uzunluğunda ve 16 inç çapında boru hattı inşa edildi. Yerli gaz, 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırıldı. Faz-1 çalışmaları kapsamında, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 12 kuyudan üretim yapılıyor. Günlük üretimin 9,5 milyon metreküp olduğu sahadan, bugüne kadar toplam yaklaşık 4 milyar metreküp üretim gerçekleştirildi.

FAZ-2 ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Üretimin artırılması için yapılan Faz-2 çalışmaları ise devam ediyor. Faz-2 kapsamında üretilecek doğal gaz, Osman Gazi yüzer üretim platformunda işlenecek. Osman Gazi'de işlenecek ve karaya taşınacak gaz ile mevcut üretim kapasitesi 2'ye katlanıp, günde 20 milyon metreküpe çıkarılacak. Faz-3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devre alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınması ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen operasyonlar, Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han Sondaj Gemileri ile kesintisiz olarak devam ediyor. Enerji filosuna yeni katılan 5'inci ve 6'ncı sondaj gemilerinden birinin de 2026 yılı içinde Karadeniz'deki arama ve üretim faaliyetlerine katılması planlanıyor.

'MAVİ VATAN'DA YAZDIĞIMIZ DESTANIN BİR NİŞANESİ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, " Mavi Vatan'da yazdığımız destanın bir nişanesi olan bu keşif, enerji alanındaki arama ve üretim faaliyetlerimiz için yeni ufukların kapısını araladı. Aradan geçen 5 yıllık süreçte arama ve üretim kabiliyetimiz, çok önemli bir noktaya ulaştı. Bundan sonra da durmaksızın çalışacak, kendi enerjimizi aramaya ve üretmeye devam edeceğiz. Şu anda Türkiye'de 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkararak yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sakarya Gaz Sahası'nda 4 Milyar Metreküp Doğal Gaz Üretildi - Son Dakika

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
